Brexit ohrozuje 30.000 pracovných miest v britskom finančnom sektore

Svetové banky z Londýna môžu po odchode Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) a jednotného trhu presunúť do Európy aktíva až za 1,8 bilióna eur. Ohrozených je tak až 30.000 pracovných miest v Spojenom kráľovstve. Uviedol to renomovaný inštitút Bruegel so sídlom v Bruseli.

Inštitút odhaduje, že až 17 % z celkovej aktivity britských bánk je možné prisúdiť klientom v EÚ. Toto číslo sa zvýši na 35 %, ak sa do neho započítajú aj aktivity pobočiek amerických bánk, ktoré si za sídlo vybrali Britániu.

Ak Británia odíde v roku 2019 z jednotného trhu, tamojšie banky prídu o tzv. pasové práva, vďaka ktorým môžu ponúkať svoje služby v celej EÚ. A toho sa najviac obávajú. Preto v snahe neprísť o prístup na európsky trh pripravujú sťahovanie. Viaceré z nich už rokujú s európskymi regulačnými úradmi o vytvorení novej základne vo vnútri EÚ.

Podľa inštitútu Bruegel finančné firmy z britských ostrovov pravdepodobne presunú na kontinent približne 10.000 zamestnancov. Ďalších 18.000 až 20.000 ľudí z doplnkových služieb, ako sú právnici, konzultanti a účtovníci, ich bude nasledovať.

Bruegel v správe konštatuje, že nové základne bánk v EÚ budú musieť mať minimálne vlastné predstavenstvo, tímy manažérov, hlavných účtovníkov a obchodníkov, aj keď väčšina pracovníkov na nižších pozíciách, v tzv. back-office bude môcť zostať v Londýne alebo inde vo svete.

Riaditeľ banky JPMorgan Chase & Co Jamie Dimon minulý mesiac povedal, že sa na kontinent zrejme presťahuje viac ľudí, ako banka pôvodne odhadovala. A šéf HSBC Holdings Stuart Gulliver uviedol, že zamestnanci londýnskej investičnej divízie, ktorí generujú zhruba 20 % jej tržieb, sa možno presunú do Paríža.

Ak sa ale európsky finančný trh, ktorý je momentálne sústredený v Londýne, rozdrobí po celom 27-člennom bloku, banky zrejme zvýšia úroky z pôžičiek, aby si vynahradili rast nákladov.

Firmy a domácnosti by tak ročne mohli bankám zaplatiť o 6 až 12 miliárd eur viac, dodáva Bruegel.