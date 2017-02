Na pulze dňa: Ako zarábať peniaze pomocou Trumpových tweetov

Zdroj: CNBC

Rachel Mayerová, bývalá obchodníčka JPMorgan, je presvedčená, že najjednoduchším spôsobom je nechať, nech to za vás robí softvér. Vytvorila aplikáciu, v ktorej algoritmus skenuje prezidentove tweety, kde sa zmieňuje o konkrétnych verejne obchodovaných spoločnostiach. Kedykoľvek sa Trump týmto spôsobom na sociálnej sieti vyjadrí o firmách, aplikácia môže zasielať užívateľovi oznámenie. Označujú sa ako triggers, "spúšťacie mechanizmy."

"Je to čisto informačný nástroj," hovorí Mayerová, dnes už generálna riaditeľka spoluzakladateľka firmy Triggers pre televíziu CNBC. Zasielanie upozornení funguje na základe, "ak sa udeje toto, potom sa stane toto", čo môže uľahčiť rozhodovanie o investíciách. Napríklad, ak Trump bude zverejňovať tweety o CNN a zameria sa na tvrdenia o falošných správach, môže sa automaticky zaslať oznámenie užívateľovi, ktorý vlastní akcie Time Warner, materskej spoločnosť CNN, vo svojom portfóliu.

Ak automatický systém bude zasielať správy, ktoré by navádzali k nesprávnym rozhodnutiam, podporný tím tieto oznámenia stopne. "Naša pridaná hodnota je v tom, že využívame prepojenie rôznych sád dát, aké maklérskej firmy nepoužívajú," povedala a dodala, že investori môžu konsolidovať všetky dostupné informácie a riadiť investičné riziká.

"Je ešte priskoro hodnotiť čo jeho tweety znamenajú pre akcie v dlhodobom horizonte. Ale individuálni investori ich využívajú, aby zostali na vrchole trendov, o ktorých hovorí," povedala Mayerová.

Triggers okrem Trumpových tweetov zahŕňa aj ďalšie dátové sady, vrátane cien akcií, pohybov v indexoch a mien a dokonca aj vybrané ekonomické údaje. Používatelia si môžu vytvárať svoje vlastné štýly upozornení alebo ich skopírovať od iného používateľa. Mayerovej plány siahajú až k vytvoreniu upozornení na na základe úplne iných mechanizmov. Napríklad na iných tweetoch, insiderských informáciách, počasí, modernizácii firiem a podobne. "Trigger nie závislý výhradne na odkazoch prezidenta Trumpa, ale je to práve on, kto sa z rôznych dôvodov dostal v ostatnom čase do popredia."