Menová vojna: Biely dom sa snaží napadnúť euro, alebo vnútiť myšlienku, že sa únia rozpadá

Zdroj: Welt am Sonntag

Foto: SITA/AP

dnes 11:37 -

Útoky novej americkej vlády na obchodnú politiku iných krajín môžu už čoskoro vyvolať menovú vojnu, uviedol nemecký odborník na ekonomické dejiny Harold James pre nemecký denník Welt am Sonntag. Trump ostatnom čase opakovane slovne zaútočil proti významným exportným krajinám, ako je Čína a Nemecko. Nemecku Trumpov poradca vytkol, že využíva slabé euro na úkor svojich obchodných partnerov a že nemecké firmy profitujú z "extrémne podhodnotenej skrytej nemeckej marky. "

James upozornil na nebezpečenstvo, že USA ženú svet do začarovaného kruhu menovej vojny a protekcionizmu, na ktorého konci stoja preteky v znehodnocovaní mien, porovnateľné s tridsiatymi rokmi minulého storočia. Prvýkrát od konca druhej svetovej vojny sa americká vláda snaží oslabiť svojich európskych obchodných partnerov, uviedol James. "Biely dom sa snaží napadnúť euro alebo vnútiť myšlienku, že sa menová únia rozpadá," povedal s tým, že rétorika novej americkej administratívy môže byť súčasťou jeho rokovacej stratégie.



"Tá však sotva prinesie pozitívne výsledky," dodal. Čím viac kapitálu kvôli neistote z EÚ do USA totiž podľa neho unikne, tým viac vzrastie kurz dolára.









Čím silnejší dolár, tým ťažšie bude pre americké firmy udržať si svoju konkurencieschopnosť. Trump na to bude reagovať tým, že zavedie ešte väčšie clá a obmedzenia pre zahraničné firmy, ktoré chcú pôsobiť v USA.

Toto nebezpečenstvo si podľa nemeckého denníka uvedomuje aj rad tamojších topmanažérov. Väčšina šéfov nemeckých koncernov považuje menovú vojnu za najväčšie nebezpečenstvo, ktoré zo strany amerického prezidenta hrozí. Viac ako tretina podnikových špičiek považuje túto situáciu za alarmujúcu, vyplýva z prieskumu Welt am Sonntag.