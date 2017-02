Obchodný schodok USA v decembri klesol, ale za celý rok vzrástol

dnes 16:16 -

Deficit zahranično-obchodnej bilancie USA sa v decembri mierne znížil, ale nie dosť na to, aby Spojené štáty za celý rok 2016 zaznamenali pokles obchodného schodku. Ten, naopak, vzrástol na najvyššiu úroveň od roku 2012. To je voda na mlyn pre amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý chce prijať opatrenia na ochranu amerického trhu.

Podľa najnovších údajov amerického ministerstva obchodu schodok zahranično-obchodnej bilancie USA sa vlani v decembri znížil na 44,3 miliardy USD (41,35 miliardy eur) z novembrových revidovaných 45,7 miliardy USD. Ekonómovia pritom počítali s menším poklesom schodku len na 45 miliárd USD.

Za znížením deficitu je nárast decembrového exportu na najvyššiu úroveň za 1,5 roka vďaka vývozu lietadiel, áut a strojov. Konkrétne decembrový export stúpol o 2,7 % na 190,7 miliardy USD a bol najvyšší od apríla 2015. Jeho výraznejšiemu nárastu však bránil silný dolár.

Americký export do EÚ pritom vyskočil o 10,1 %, z toho export do Nemecka stúpol o 12,1 %. Ale export do Číny v sledovanom období klesol o 4,1 %.

Aj import do USA v decembri vzrástol, a to o 1,5 % na 235 miliárd USD, čo je jeho najvyššia hodnota od marca 2015. Dovoz z Číny sa pritom znížil o 7,6 %, ale z Nemecka vrástol o 1,4 %.

Poradca prezidenta Trumpa nedávno obvinil Nemecko, že neférovo profituje zo slabého eura.

Po očistení od inflácie sa schodok obchodnej bilancie USA v decembri znížil na 62,3 miliardy USD zo 63,9 miliardy USD v novembri.

Za celý minulý rok stúpol obchodný deficit USA o 0,4 % na 502,3 miliardy USD. To je najvyššia hodnota deficitu od roku 2012 a predstavuje 2,7 % hrubého domáceho produktu, čo je menej ako 2,8 % v roku 2015.

Prezident Trump počas kampane sľúbil, že zavedie clá na dovoz tovarov z krajín, ako sú Mexiko a Čína, aby ich prinútil skoncovať podľa jeho slov s neférovými obchodnými praktikami, ktoré ohrozujú pracovné miesta v USA.