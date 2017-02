Zničí ten chlap celý svet, alebo ho naopak zachráni?

Zdroj: The Reformed Broker

Foto: SITA/AP

dnes 14:56 -

Všetci investori a ľudia pohybujúci sa na Wall Street chcú, aby došlo k zníženiu daní a aby došlo k repatriácii ziskov, ktoré veľké korporácie držia v zahraničí. Všetci chcú sľubovaný 4 % rast, a aby fungovali investície do infraštruktúry. Lenže je tu aj faktor strachu. Investorom sa nepáčia tweety nového prezidenta, jeho exekutívne príkazy, denné masové protesty či pochybní ľudia, ktorí podľa všetkého pod Trumpovým vedením získavajú moc a vplyv.

Na Wall Street začína väčšina neformálnych rozhovorov otázkou: "Tak čo si myslíte?" A teraz je úplne jasné, koho sa táto otázka týka. Tu je niekoľko konkrétnych príkladov toho, čo zaznelo v konverzácii týkajúcej sa súčasnej situácie. Ich autorov ponechávam v anonymite, ale všetci sú investormi z Wall Street a ich vyhlásenia sú staré len niekoľko dní.





"Prečo trávi prezident Spojených štátov na Twitteri viac času ako ja?"

"Je paradoxné, že by mohol byť výborným prezidentom, avšak musel by len naplniť svoju politiku a všetko ostatné by muselo zmiznúť."

"Vďaka Bohu, že nejde proti gayom, pretože potom by celá krajina doslova skolabovala."

"Je potrebné ignorovať médiá, pretože tie prepadli hystérii. Novinári totiž nenávidia každého, o kom si myslia, že je múdrejší ako oni a dáva im to najavo."

"Ľudia sa boja. Majú dojem, že žili v nejakej krajine a potom sa zrazu počas jedného dňa všetko zmenilo."

"Trump bol minulý rok skvelý, ale teraz by som bol najradšej, keby sa zobral a zmizol."

"Je tu problém s Ruskom. Ak zaútočí na Ukrajinu a Trump povie, že mu to nevadí, trh skolabuje."

"Scaramucci a Gary Cohn sú novou trhovou poistkou. Nedopustia, aby Trump urobil niečo, čo by viedlo k prepadu trhu."

"Ak Trump potopí akciový trh, je s ním koniec."

"Nikto sa nebude o nič zaujímať, ak sa ekonomika skutočne porastie a všetci začnú bohatnúť. Všetko ostatné bude vedľajšie."



Autorom je investor Joshua M. Brown.