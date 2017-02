Peniaze, fotky, diamanty: Zoznámte sa s 42-ročnou investičnou bankárkou, ktorá už dosiahla zdanlivo všetko

Zdroj: Business Insider

Ako investičný bankár má jednu z najžiadanejších a najťažších kvalifikácií, Chartered Financial Analyst, vyštudovala manažment a ekonomiku na Technickej univerzite v Gdansku. Má blízko aj k umeniu, jej jedinečné fotografie ozdobované stovkami drahokamov boli súčasťou súkromnej večere výkonného predsedu Alphabet, Erica Schmidta, tento rok v Davose.

Ako sa jej to všetko podarilo?

"Musíte si nájsť čas na veci, ktoré máte radi. Myslím, že práve to, čo mi dáva silu je umenie a tvorivosť. Cítim, že každý má iné priority, a verím v kariéru v rámci portfólia. Nemusí to byť len jedna jediná vec. Všetko je vzájomne prepojené," vysvetlila Roksana Ciurysek-Gedirová v rozhovore pre Business Insider vo švajčiarskom Davose.

Práve vďaka tejto filozofii dosiahla jedinečnú kariéru, dokázal získať vzdelanie, ktoré jej zabezpečilo prácu pre najprestížnejšie bankové inštitúcie na svete. "Myslím, že už od mladosti sa u mňa neustále prejavoval veľký záujem o umenie, je to niečo, čo prerástlo do vášne. Som všeumelec, ale titul mám len v istej oblasti, preto som sa rozhodla, že by som mala byť verná sama sebe a vydať sa cestou mojej vášne. Pôvodne som chcela byť neurochirurg, ale na poslednú chvíľu som sa rozhodla ísť študovať obchod, ktorý by mi poskytol veľa rôznych možností v rámci kariéry."

Po štúdiách a získaní kvalifikácie sa presťahovala z Poľska do Londýna, kde žila a pracovala 17 rokov, jeden rok pobudla aj v kanadskom Vancouveri. Postupne stúpala po kariérnom rebríčku zamestnávateľov ako Edmond de Rothschild, Merrill Lynch, JPMorgan a EBOR. Dnes je riaditeľkou súkromnej švajčiarskej investičnej banky, kde sa stará o majetok ultraboháčov z rozvíjajúcej sa Európy. Ale financie sú, ako sama hovorí, iba jednou časťou jej celkovej skladačky. "Umenie bolo vždy súčasťou môjho života, cestovanie a fotografovanie sú moje najväčšie vášne."





Ciurysek-Gedirová zdedila vášeň pre umenie po svojom otcovi. To on jej dal prvý fotoaparát, a spolu s ním vyvolávala svoje prvé zábery v kuchyni. Po rokoch skúšania rôznych spôsobov fotografovania, boli to predovšetkým portréty, krajinkya architektúra, sa dopracovala k svojej prvej výstave vo Vancouveri. "Pôvodne to boli moje zábery rôznych predmetov, ale nebola som s tým úplne spokojná. Niektoré z nich som vnímala, ako by šlo o IKEA fotky, to ma donútilo premýšľať," spomína si na začiatky.



Po rokoch experimentovania si vytvorila svoj jedinečný štýl fotografovania, originál vytlačený na vybrúsenú hliníkovú platňu, doplnený o stovky vzácnych drahokamov priamo do obrazu. Vďaka tomu sa jej meno zapísalo aj na poli umenia. "Môj rukopis je charakteristický, veľkoformátová tlač na kov, do ktorého sa vyvŕtajú otvory v rámci objektu a dosadia sa do nich diamanty, alebo iné drahokamy. Táto technika, ktorú som vyvinula, ma čiastočne definuje," vysvetľuje .

"Treba povedať, že nejde o vyvolanie nablýskaného efektu, milujem to vzájomné pôsobenie chladného kovu s diamantmi, ktoré zdôrazňujú svetlo na fotografiách a dávajú jej tretí rozmer. Pri niektorých fotografiách som umiestnila za umelecké diela zdroj svetla, aby vznikol zaujímavý efekt. Spájam technológie s umením."

Jedným z najslávnejších umeleckých diel, ktoré bolo nedávno vystavené aj na súkromnej večeri s Ericom Schmidtom, je nazvané "Diamanty v nebi". V rámci exkluzívneho klubu v Davose tento rok visel aj portrét herečky Bridget Bardotovej vytlačený na kov a doplnený 300 diamantmi.







Ciurysek-Gedirová dosiahla vo svojom živote skutočne veľa. Nech už je to v rámci jej kariéry, alebo osobného života. Ale jej vášňou zostáva umenie a nehodlá sa v tomto smere ani naďalej nijak tlmiť. "Môj ďalší projekt je vystavovanie vo vesmíre. Bola som v Davose, čo ďalej? Je to zatiaľ tajný plán, ale už som o ňom hovorila s niektorými ľuďmi. Je zrejmé že v živote sa snažím žonglovať medzi vášňou, prácou na plný úväzok a rodinným životom matky. Môže to predstavovať časový problém, ale môj život je tak oveľa plnší, obohatený o niekoľko rozmerov."

Jej umelecké diela končia v rukách súkromných ​​klientov, ide o okruh zberateľov, ktorí nakupujú jej práce, ktoré sa už aj dražia cez svetovo preslávené aukčné domy, ako sú Sotherby. A cena? Od 10 do 150 000 libier.

Jej fotografická kariéra sa prehupla do nových výšin aj potom, čo sa stretla s Terry O'Neillom, slávnym fotografom, ktorý sa preslávil svojou kolekciou prác v 60-tych rokoch minulého storočia, predovšetkým z oblasti módy a celebrít. Ciurysek-Gedirová tvrdí, že umelec bol "fascinovaný" jej fotografickou technikou a vyhlásil, že na novej výstave by mohli spolupracovať. Zatiaľ čo väčšina ľudí by to považovala za vrchol svojej kariéry, vyzerá to tak, že pre Ciurysek-Gedirovú to je ešte len začiatok.