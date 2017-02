Čo povie, to platí: Slepá viera v Buffetta ospravedlňuje netransparentnosť jeho firmy

Zdroj: Bloomberg

dnes 9:45

Držitelia akcií spoločnosti Berkshire Hathaway o fungovaní firmy nemajú prakticky žiadne informácie. Božská aura veľkého šéfa im musí stačiť. Firma je dlhodobo považovaná za jednu z najmenej transparentných a blíži sa v tomto smere k čínskym alebo ruským bankám.To sa ale môže čoskoro zmeniť.

Hlasy spochybňujúce transparentnosť spoločnosti Berkshire Hathaway sa ozývajú pomerne pravidelne a budú stále hlasnejšie s tým, ako sa bude blížiť odchod Warrena Buffetta do dôchodku. "Zázrak z Omahy" totiž nie je iba tvárou spoločnosti, ale tiež ten, kto má schopnosť všetkých kritikov a pochybovačov umlčať.

Buffett by dokázal umlčať kritikov a zlepšiť transparentnosť tým, že by pravidelne publikoval obsiahlejšie informácie o výkonnosti jednotlivých spoločností v portfóliu firmy. Druhým ústretovým krokom by mohlo byť vyplatenie časti hotovosti, Berkshire ich má desiatky miliárd, v podobe dividendy.

Buffett ale razí názor, že jeho rozhodnutia a akvizície umožnia investorom lepšie zhodnotenie, než keby zdroje znižoval o vyplatené dividendy. A zdá sa, že investorom to stačí, keď slávny investor obhajoval svoje rozhodnutie nevyplatiť dividendu, akcionári jeho rozhodnutie schválili.

Buffett tu ale nebude večne, jeho nástupca bude mať čo robiť, aby dokázal ísť v jeho šľapajach a realizoval podobne veľké akvizície s rovnakým úspechom. Budúci šéf Berkshire Hathaway nebude oplývať aurou dokonalosti, akou sa môže pýšiť Buffett. Slová o tom, že spoločnosť je v poriadku a dividenda nie je dobrým riešením, nebudú zrejme investorom z iných úst znieť tak uspokojivo.

Keď sa rozhodne vyplatiť aspoň časť zo zisku vo forme dividendy, mohol by investorov získať na svoju stranu. Čo by ďalej obmedzovalo potrebu robiť akvizície za každú cenu, aby peniaze neležali ladom v banke. Problém by mohol nastať v prípade, ak by sa Warren Buffett rozhodol odstúpil v blízkej budúcnosti, keď sa akcie jeho spoločnosti obchodujú s pomerne veľkou prémiou.