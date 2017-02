Britské firmy po referende rozbehli zahraničné akvizície

dnes 16:16 -

Britské firmy po referende o brexite rozbehli zahraničné akvizície, aj napriek oslabeniu libry, ktoré predražilo ich nákupy v dolároch o zhruba 20 %.

Najnovšia ponuka britskej Reckitt Benckiser na kúpu amerického výrobcu detskej výživy Mead Johnson Nutrition za 16,7 miliardy USD (15,55 miliardy eur) trhy prekvapila. A len tento týždeň to bol druhý prípad akvizície, ktorá mierila z Británie do USA.

V prvom prípade sa firma British American Tobacco dohodla na kúpe výrobcu cigariet Camel - spoločnosti Reynolds American za takmer 50 miliárd USD. Je to najväčšia transakcia britskej firmy od roku 2008.

Po oslabení libry sú totiž príjmy zahraničných dcér britských firiem po prevode na domácu menu vyššie.

Od vlaňajšieho referenda o brexite, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2016, kupci z Británie oznámili zahraničné akvizície za takmer 126 miliárd USD. To je o 72 % viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka 2015.

Expanzia do zahraničia totiž zlepšuje vyhliadky britských firiem na ďalší rast. A zároveň tento vývoj otriasol teóriou, podľa ktorej mala slabšia libra lákať investorov do Británie, a nie naopak. Dôvodom, prečo sa investori do Británie nehrnú sú neisté obchodné vzťahy s Európskou úniou (EÚ).

A keď britské firmy "strávia" zvýšené náklady na kúpu zahraničných podnikov, začnú profitovať z nových trhov, kde budú generovať tržby v lokálnych menách.