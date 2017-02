V jednote je sila: Spojením najväčších ropných firiem povstane nový indický gigant

Zdroj: reuters

Ako ďalej informoval spravodajský server Reuters, India je tretím najväčším spotrebiteľom ropy na svete a v súčasnosti nahrádza Čínu ako pohon svetového dopytu po rope. IEA predpokladá, že India bude zodpovedná za štvrtinu spotrebovaných energetických produktov v roku 2040.



"Navrhujeme vytvorenie integrovaného verejného lídra v ropnom sektore, ktorý by bol schopný svojím výkonom konkurovať medzinárodným a domácim spoločnostiam zo súkromného ropného sektora a sektora so zemným plynom," vyhlásil minister financií Arun Jaitley.



Nové Dillí má problémy so zvýšením miestnej ťažby ropy a musí importovať okolo 80 % svojich ropných potrieb. Premiér Narenda Modi v roku 2015 nastavil cieľ znížiť toto percento na hodnotu 67 % do roku 2020. Spojenie menších ťažiarov by mohlo výrazne napomôcť cieľ dosiahnuť.



India má desiatky štátom ovládaných ropných spoločností a spoločností na zemný plyn, vrátane napríklad Indian Oil Corp, Oil and Natural Gas Corp alebo Hindustan Petroleum Corp. Spoločnosti samotné však nemajú finančné prostriedky, aby mohli konkurovať svetovým lídrom pri ponukách zámorských ropných aktív. Trhová kapitalizácia troch menovaných indických ropných spoločností je približne 106 miliárd dolárov. To sa samozrejme nevyrovná najväčším svetovým gigantom, ako je Exxon, Royal Dutch Shell alebo Chevron, ale posunulo by to Indii do oveľa lepšej pozície a vyrovnala by sa tak napríklad ruskému Rosnefť s trhovou kapitalizáciou 70 miliárd dolárov alebo britskému British Petrol s trhovou kapitalizáciou 115, 57 miliárd dolárov.







Kombináciou ropných spoločností sa vytvorí entita schopná pokryť možné riziká s dostatočnou investičnou silou. Z príhovoru ministra však nebolo jednoznačné, či by malo ísť o spojenie všetkých štátom ovládaných firiem v sektore, alebo len niektorých z nich.



Myšlienku spojenia firiem zo sektora ďalej rozviedol minister pre ropu a zemný plyn, ktorý vyhlásil, že by nebolo múdre vkladať všetky nádeje do jednej spoločnosti. Podľa jeho slov má India kapacitu na vytvorenie nie jednej hlavnej spoločnosti, ale rovno dvoch alebo dokonca i troch.



Plán má všeobecne kladnú odozvu od predstaviteľov indických ropných firiem. Tí sú nadšení najmä výhodou väčšej vyjednávacej sily vo väčšine svetových aktivít. Na druhej strane sa analytici stavali k situácii skepticky, obávajú sa, že by celý proces mohol byť veľmi problematický a zdĺhavý. Avšak myšlienku ako takú označujú za krok správnym smerom. Podobný plán mala India už v roku 2005, ale zámer bol vládou zmetený zo stola.