Poďme, veď je to zadarmo: V Rusku rozdávajú pôdu

Zdroj: sputnik

Foto: YT/АРЧК ДВ

včera 15:34 -

Štát prakticky neobmedzuje sféru využitia pozemku, informuje „nezávislý" portál známy svojou proruskou propagandou z mediálneho koncernu Rossija segodňa. Stačí sa zaregistrovať na webových stránkach "nadalnijvostok.rf" a hneď si môžete začať vyberať pozemok na elektronickej mape. Ale skôr než kliknete na voľné miesto, mali by ste sa zamyslieť nad tým, ako využijete svoj hektár, na poľnohospodárske účely sú vhodné len niektoré oblasti Prímoria.

Na webových stránkach projektu nájdete dokonca hotové biznis-modely s uvedením nutnej čiastky počiatočného kapitálu na vytvorenie hydinárne, výroby fľašovanej vody, pasienky, rybársky priemysel, poľovnícke odvetvia a mnoho ďalších. Je to samozrejme drahá zábava. Aj skromnejšia králičia farma vyjde na tri milióny rubľov.

Ako sa ukázalo, záujemcom robí problém orientovať sa v reliéfe. "Ľudia, ktorí vyberajú pozemok, často nevedia, či je to svah, priekopa alebo rovná plocha", hovorí Jakutský ekológ Ivan Stepanov. "V informačnom systéme to nie je vidieť. A ešte máme veľa prípadov, keď ľudia prídu na pozemky, ktoré už patria niekomu inému ".





Skrátka, nie je nutné ponáhľať sa. Pozemky sa budú rozdávať do roku 2035. A deficit by vzniknúť nemal. Nikde, okrem okolia Vladivostoku. O toto územie, podľa miestnych úradov, prejavujú zvýšený záujem obyvatelia Moskvy a Petrohradu.

Dvadsať dní po výbere pozemku dostane Rus na podpis návrh zmluvy o bezodplatnom užívaní pozemku. Za tri roky, po uzavretí zmluvy, bude nutné podať správu štátu o tom, ako je pozemok využívaný. A potom, po ďalších dvoch rokoch, je možné ho zaregistrovať ako svoje vlastníctvo alebo vybaviť prenájom.





V podstate je možné najskôr všetko vybaviť a až potom sa rozhodovať o konkrétnej činnosti, ktorou sa budete zaoberať na svojom pozemku. Na to je daný jeden rok. Čas dostatočný na to, aby ste tam mohli prísť a na vlastné oči sa presvedčiť, o čo presne ide. Hlavným problémom projektu je pravdepodobne dostupnosť udeľovaných pozemkov. "Najlákavejšie kúsky" sa budú nachádzať vo vzdialenosti 10 -20 km od obývaných osád. Noví majitelia pozemkov, ktorí budú mať dvadsať a viac susedov, sa môžu spoločne s nimi obrátiť na miestne úrady so žiadosťou o pomoc v územnom plánovaní, stavbe dopravnej a sociálnej infraštruktúry.

Podľa údajov sociálnych prieskumov najväčšie nadšenie pre dobývanie Ďalekého východu prejavujú Rusi vo veku 18-24 rokov - 20 percent opýtaných. "Prieskum od decembra 2016 ukázal, že na Ďaleký východ sa chce odsťahovať 14 percent občanov Ruska. Šesť a pol percenta odpovedalo určite "áno", sedem a pol - "skôr áno", prezentoval v Štátnej dume minister východného rozvoja Alexander Galuška. "Šesť a pol percenta, to je viac ako 10 miliónov ľudí, čo je vzhľadom k šiestim miliónom a dvom stovkám tisícov ľudí na Ďalekom východe skutočne dosť".

Hustota obyvateľstva: Jeden človek na kilometer štvorcový

Miestni obyvatelia naliehavo radia zhodnotiť najskôr všetky klimatické zvláštnosti tohto kraja.

"Je nutné tu spočiatku aspoň prezimovať, aby ste pochopili, čo to je a či tu budete chcieť žiť", povedal predseda Verejnej komory Magadanskej oblasti Jakov Radčenko. "Tu je veľmi horúce leto a dosť tvrdá zima. Býva veľké sucho, ale aj povodne . Nič nie je jednoznačné ".

Podľa predpovedí bude podnikateľov, ktorí chcú získať zadarmo hektár, po celej krajine veľmi veľa, veď je to zadarmo. Presťahovať sa rozhodnú jednotlivci a ostatní buď prenechajú pozemky nejakým prešpekulovaným priekupníkom, alebo sa pokúsia pôdu zalesniť a na práce najmú miestnych obyvateľov.