Americká centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu nezmenenú

dnes 21:01 -

Americká centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni. Ako dôvod uviedla solídny rast ekonomiky a pokračujúce posilňovanie trhu práce.

Po prvom zasadnutí od nástupu Donalda Trumpa do úradu prezidenta Federálny rezervný systém (Fed) oznámil, že kľúčovú úrokovú sadzbu ponecháva na pôvodnej úrovni. To znamená v pásme od 0,50 % do 0,75 %.

Banka uviedla, že trh práce pokračuje v posilňovaní, inflácia sa posunula bližšie k 2-% inflačnému cieľu a ekonomická aktivita si udržuje stabilný rast. Zároveň však dodala, že potrebuje viac času na monitorovanie vývoja ekonomiky, neznamená to ale, že ustupuje od svojich plánov postupného zvyšovania úrokových sadzieb. Kedy by k ďalšiemu zvýšeniu malo prísť, predstavitelia Fedu nezverejnili.

Podľa viacerých ekonómov centrálna banka možno s ďalším zvýšením úrokových sadzieb ešte počká, než bude jasnejšia Trumpova ambiciózna agenda, prípadne, či jeho plány zrušiť alebo prehodnotiť obchodné dohody nepovedú k oslabeniu ekonomického rastu.