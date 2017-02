Keď sa niekto poriadne sekne: 8 najväčších obchodných chýb v histórii

Zdroj: INC

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 0:15 -

Našťastie pre väčšinu ľudí, naše najväčšie chyby pri práci sú nepatrné v porovnaní s niektorými z najväčších omylov v podnikateľskej histórii. Je upokojujúce vedieť, že aj tí najbohatší ľudia na svete urobili nákladné chyby, ale stále dokázali aj naďalej robiť veľké veci. Tu je osem z najväčších a najnákladnejšie chýb v podnikateľskej histórii.

1. Excite mohol kúpiť Google za menej ako milión

Už v roku 1999, keď bol Excite vyhľadávač č.2 a Google len nováčikom, Larry Page ponúkol na predaj Googlu za 750 000 dolárov s podmienkou, že Excite by nahradil svoju technológiu technológiou Google Search. Existuje niekoľko možných vysvetlení, prečo Excite urobil túto voľbu, ale konečný výsledok je jasný. Excite sa nakoniec rozhodol pre kúpu Ask.com, ktorý má podiel menej ako 2 percentá na trhu s vyhľadávacími službami. Google má viac ako 60 percentný podielu na trhu vyhľadávania v USA a oveľa väčší podiel celosvetovo. Google má v aktívach viac ako 130 miliárd dolárov, čo je viac než 173 333 násobok toho, čo by Excite vtedy zaplatil.





2. Daimler-Benz prišiel kvôli Chrysleru o 20 miliárd

Hoci Chrysler bola vždy jedným z troch veľkých automobiliek v USA, na medzinárodnej scéna mala ťažkosti. Daimler-Benz videl príležitosť a spojil sa s Chryslerom za 30,7 miliárd dolárov. Dohoda z roku 1998 ale nefungovala tak, ako bolo plánované. Hoci šlo teoreticky o rozdelenie v pomere 50:50, v roku 2006 predaj Chryslera tvoril menej ako tretinu príjmov zlúčenej spoločnosti. Skončilo to tým, že Daimler-Benz sa rozhodol, že bude lepšie pokračovať bez Chryslera a predal 80 percent svojho podielu v roku 2007 za 7,4 miliardy dolárov. Tento nešťastný výlet do fúzie vyšiel Daimler-Benz na viac než 20 miliárd dolárov.





3. Prvý digitálny fotoaparát mal Kodak už v roku 1977

Kedykoľvek sa technológia významne zmení, firmy sa buď prispôsobia, alebo pokračujú v starom, nastolenom trende. Až kým nie je príliš neskoro. Pre Kodak, ktorý upadol do nemilosti kvôli príchodu digitálneho fotoaparátu, je situácia trochu odlišná. Kodak zaradil patent pre jeden z prvých digitálnych fotoaparátov, ktorý používal magnetickú kazetu na ukladanie snímok vo veľkosti približne 100 kB, už v roku 1977. Avšak, Kodak vrazil toľko peňazí do kinofilmu, že v tom čase ešte nechcel sprístupniť novú technológiu pre širokú verejnosť. Firma sa aj naďalej zameriavala na tradičné filmové fotoaparáty, hoci bolo jasné, že trh sa už uberal digitálnou cestou. Keď sa konečne aj Kodak dostal na digitálny trh, musel predávať fotoaparáty so stratou a ušli mu zaujímavé zisky, ktoré mali iní výrobcovia, ktorí už naskočili na digitálnu vlnu dávno predtým.





4. News Corp a prepad Myspace

Vo svete ovládanom sociálnymi médiami, je to zvláštne, že Myspace, jeden z praotcov všetkých sociálnych médií, sa časom vytratil z dohľadu. Stačí spomenúť, že chcel poraziť Facebook, ale to by bol len zjednodušený pohľad. MySpace bol stále na vzostupe, v roku 2005 ho kúpil News Corp za 580 miliónov dolárov. Ale News Corp sa ukázala ako zlý manažér. Kým v roku 2008 bola hodnota Myspace odhadnutá na 12 miliárd dolárov, o tri roky neskôr bol už pokles dramatický. MySpace sa nedokázal prispôsobiť a meniť sa s dobou, preto ho ľudia opúšťali a húfne prechádzali k iným sociálnym médiám. V roku 2011 sa News Corp zbavil MySpace za 35 miliónov dolárov, treba však povedať, že suma je len odhadnutá.





5. Blockbuster odmietol ponuky na nakúp Netflixu

Dnes to už môže znieť ako retro, ale boli časy, kedy videopožičovne ako Blockbuster Video, boli pravidelnou súčasťou víkendových plánov. Online video streaming služby ako Netflix a prenajaté malé škatuľky povedľa televízorov ako Redbox úplne zlikvidovali obchodný model požičovní. Blockbuster prišiel na párty neskoro, hoci dostal pozvánku medzi prvými. V roku 2000 mu Netflix navrhol, aby šli do spoločného biznisu. Jeden dodá technológiu, druhý obsah, čim by sa eliminovala potreba fyzických nosičov. Barry McCarthy z Netflixu si na to spomína takto: "jednoducho nás vysmiali a vypoklonkovali z kancelárie." Čo čert nechcel, Blockbuster šiel časom ku dnu a Netflix sa ďalej rozvíjal a prosperoval. Dnes už je Netflix producentsky za niekoľkými divácky úspešnými seriálmi.







6. Školská chyba vyšla NASA na 125 miliónov dolárov

Desatinné čísla a zlomky spôsobujú vrásky na čele mnohým školákom. Ale aj najväčším vedeckým kapacitám z NASA. V roku 1999, Mars Orbiter, ktorý pre NASA vyrobil Lockheed Martin, sa nenávratne stratil vo vesmíre kvôli jednoduchej chybe. Inžinieri v Lockheed použili anglickú metriku zatiaľ čo tím NASA používa metrickú sústavu. Nesúlad viedol k strate 125 miliónov dolárov, keď sonda nadobro zmizla z radarov. Nevedno prečo v Lockheed nepoužili metrickú sústavu, keď ju NASA stanovila za svoj štandard už niekoľko rokov predtým.







7. Quaker stratil viac ako miliardu kvôli Snapple

V 90. rokoch boli nápoje Snapple obrovský hit u malých predajcov. Manažéri Quaker si mysleli, že by mohli zarobiť miliardy tým, že kúpia firmu a dostanú svoj produkt do viacerých obchodov. Quaker zaplatil 1,7 miliardy dolárov za Snapple, ale jeho plány nevyšli, tak ako si to predstavovali. Ostatní výrobcovia nápojov si tiež všimli úspech Snapple a koľko by bol Quaker ochotný za fúziu zaplatiť. Nechceli sa len nečinne prizerať, zatiaľ čo Quaker by ovládol trh s ovocnými nápojmi v typickcýh malých fľašiach. Gigant Coca Cola prišla v roku 1994 s Fruitopiou čo Snapple prekazilo plány čo sa týka predpokladaných ziskov v Quakeri. V roku 1997 to skončilo predajom Snapple za 300 milión dolárov. O tri roky neskôr, Snapple opäť mení majiteľa, ale tentoraz už zaň Cadbury Schweppes zaplatila 1,43 miliardy dolárov, ale treba dodať, že kontrak zahŕňal viac než len Snapple.





8. Vypaľovanie porastov v Novom Mexiku

Aby sa zabránilo rýchlemu a nekontrolovanému šíreniu požiarov, hasičské zbory a lesnícke spolky využívajú riadené vypaľovanie na odstránenie potenciálneho nebezpečenstva. Takýto postup sa ale v máji 2000 v Novom Mexiku hasičom vymklo z rúk. Vypaľovanie porastu začalo ako niečo plánované, skončilo to ale rozsiahlym požiarom. Ohňu padlo za obeť asi 19 hektárov pôdy, vrátane domovov 400 rodín. Chybu vyčíslili na miliardu dolárov.





To sú len niektoré z veľkých a nákladných chýb, pričom mnohé zo spomenutých firiem a organizácií sú stále aktívne a v niektorých prípadoch aj prosperujúce. Je to len pripomienka toho, že vzostupy i pády sú súčasťou podnikania a života všeobecne. Ako hovorí staré príslovie, "Úspech príde na ceste od jedného neúspechu k druhému, bez straty nadšenia."