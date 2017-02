Vyššiu materskú a rodičovský príspevok posunuli poslanci do druhého čítania

dnes 11:31 -

BRATISLAVA 1. februára (SITA) – Materská dávka by sa mala od mája tohto roka zvýšiť zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO). Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu posunul parlament do druhého čítania. Táto dávka by tak mala dosahovať takmer 100 % čistého príjmu, ktorý mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku. Priemerná mesačná suma materskej dávky má po novom podľa rezortu práce a sociálnych vecí predstavovať 518,8 eura, čo je nárast o 34,60 eura.

Parlament posunul do ďalšieho legislatívneho procesu aj návrh novely zákona o rodičovskom príspevku. Rodičovský príspevok by sa mal od mája tohto roka zvýšiť zo súčasných 203,20 eura na 213,20 eura. Rodičovský príspevok sa pritom naposledy zvyšoval od 1. januára 2014, a to o 3,60 eura. Ako v parlamente uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, jeho ambíciou je do roku 2020 zvýšiť rodičovský príspevok na úroveň čistej minimálnej mzdy. V súčasnosti čistá minimálna mzda dosahuje 374,11 eura.