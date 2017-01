EK požaduje od Írska, aby od Apple vybralo 13 miliárd eur za nezaplatené dane

dnes 21:01 -

Komisárka Európskej únie (EÚ) pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová požaduje od Írska, aby vybralo od amerického koncernu Apple 13 miliárd eur. Írsko totiž podľa rozhodnutia Európskej komisie (EK) z vlaňajšieho augusta poskytlo Apple neoprávnenú štátnu pomoc vo forme úľavy na daniach, ktoré má teraz vymôcť späť aj s úrokmi.

Podľa Vestagerovej je úlohou Írska, aby vybralo dane, ktoré EK prikázala Apple doplatiť, keďže podľa komisie Írsko porušilo pravidlá EÚ o poskytovaní štátnej pomoci tým, že americkému koncernu znížilo dane a poskytlo mu neférovú konkurenčnú výhodu.

EK dala koncom augusta 2016 Írsku na vybratie daní štyri mesiace. Vestagerová upozornila, že ešte sa tak nestalo, pričom daný termín už uplynul. Komisárka však uznala, že vzhľadom na výšku sumy ide o komplikovanú vec, ktorá môže trvať o niečo dlhšie.

Apple aj Írsko protestujú proti rozhodnutiu EK. Írsko tvrdí, že EK nerozumie jeho daňovej legislatíve a že neoprávnene zasahuje do právomoci írskeho daňového úradu. Prípadný právny spor, ktorý by sa mohol dostať až pred Európsky súdny dvor, by zrejme trval roky. Vestagerová upozornila, že aj napriek sporom Írsko musí nedoplatok najprv vybrať.