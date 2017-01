Milostný príbeh Buffettovcov v dokumente: Warren vďačí za svoj neobyčajný život šťastiu

Zdroj: qz

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:56 -

Buffett v počiatkoch svojej kariéry zarobil peniaze na akciovom trhu tým, že kupoval podhodnotené akcie. Jeho mimoriadna pamäť pre čísla a neobvyklý talent pre ich uvedenie do kontextu s činnosťou spoločnosti, mu umožnila zamerať sa na obchodovanie s akciami. Milionárom sa stal ako tridsiatnik. Vo filme zdôrazňuje svoj bezcitný, logický prístup k hodnotám pri investovaní.

Ale čo ho dohnalo k neskoršej stratégii, keď sa namiesto nákupu akcií dal prednosť nákupu firiem? V jeho prípade šlo o emócie, teda zlosť. Kúpil veľký podiel v podhodnotenej textilnej spoločnosti s názvom Berkshire Hathaway. Generálny riaditeľ firmy ho oslovil so žiadosťou, aby uviedol cenu, za akú by svoj podiel bol Buffett ochotný predať späť spoločnosti. Buffett uviedol číslo. Myslel si, že sa dohodnú. Mýlil sa.



O niekoľko týždňov neskôr spoločnosť zaslala písomnú ponuku všetkým akcionárov, dostal ju aj Buffett. Ponuka znela na odkúpenie ich akcií o jednu osminu centu pod cenu, ktorú určil Buffett. Buffett cítil, že ním opovrhujú a pomstil sa tým, že kúpil celú spoločnosť a generálneho riaditeľa prepustil. Berkshire sa neskôr stlal nástrojom cez ktorý Buffett skupoval celé firmy v priebehu nasledujúcich piatich rokov, vrátane takých ako Geico, Clayton Homes a MidAmerican Energy, rovnako cez Berkshire získal významné podiely v spoločnostiach ako IBM a Coca-Cola.





Jeho genialita ale nie je skutočnou príčinou jeho úspechu, tvrdí, že ide skôr o šťastie. Prvý krát mal šťastie, ako povedal v dokumente, keď sa narodil v roku 1930 v Amerike ako beloch. Získal možnosti a výhody, akým sa ženy ani černosi pochváliť v tom čase nemohli.



Druhý krát mal šťastie keď stretol svoju zosnulú manželku Susan, za ženu si ju vzal v roku 1952. Bola to ona, kto číslami riadiaceho sa chlapíka nakoniec presvedčila, aby svoj majetok rozdal. "Ona ho pretvorila na človeka, ktorý zapadol do spoločnosti," potvrdil filmár Peter Kunhardt pre Bloomberg. Jadrom celého dokumentu je podľa neho "milostný príbeh."

Susie Buffett, ktorá podľahla mŕtvici v roku 2004, sa objaví vo filme vo vzácnom pôvodnom rozhovore, v ktorom rozpráva o tom, ako vždy chcela, aby Warren svoje peniaze rozdal. On to však odmietal. Veril, že po rokoch bude mať peňazí na rozdávanie oveľa viac. A mal pravdu. Po smrti svojej manželky prvý krát daroval časť svojho majetku charite Billa a Melindy Gatesovcov a štyrom ďalším dobročinným organizáciám, bolo to v júli 2006.