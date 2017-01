Niečo na zvýšenie tlaku: Poburujúce platy a odmeny vybraných šéfov

Zdroj: GOBankingRates

Okrem vysokých platov sú to rôzne odmeny a príjemné bonusy pri odchode do dôchodku. Je pravda, že mnohé firmy sa v ostatných rokoch vybrali cestou škrtov nehorázneho odmeňovania svojich šéfov, kompenzačné normy ale zostávajú. Pozrite si kto si dnes dokáže užívať výhod extravagantných odmien vo vrcholovom manažmente vybraných podnikov.



Heather Breschová, Milan N.V.

Ročná odmena 18 900 000 dolárov







Po tom, čo tento farmagigant kúpil EpiPen od Merck KGaA v roku 2007, zvýšila cenu tohto liečiva na alergické reakcie o 500 percent. Verejnosť zúrila, ale Heather Breschová, a jej účet, sa tešili. V roku 2015 mala Breschová základný plat 1,3 milióna dolárov ročne, ďalších 5,2 milióna mala v akciách firmy, 1,3 milióna v opciách, a 3,9 milióna ako nemajetkovú náhradu. Jej penzijný účet zaznamenal nárast o 768 216. Okrem toho je to 6,4 milióna dolárov iných náhrad, vrátane 19 200 dolárov za používanie firemného auta a 310 312 za využívanie firemného lietadla. Plus odmeny ako podiel na zisku. Breschovej kompenzácia vo výške 18,9 milióna sa môže zdať privysoká, ale v porovnaní s rokom 2014 je to výrazne menej. V tom čase mala 25,8 milióna dolárov. Napriek tomu ju nájdeme na 95. priečke zoznamu 100 najmocnejších žien sveta podľa Forbes 2016.





John Stumpf, Wells Fargo & Company (vo výslužbe)

Ročná odmena 19 300 000 dolárov







Po vlne intenzívneho odporu v rámci škandálu s falošnými účtami, sa generálny riaditeľ spoločnosti Wells Fargo, John Stumpf, rozhodol pre predčasný odchod do dôchodku. To bolo v októbri 2016. Jeho povesť bola možno poškvrnená, ale to by ste rozhodne nepovedali pri pohľade na jeho bankový účet. Celkovo bol Stumpf pri odchode do penzie bohatší o viac ako 130 miliónov dolárov. Táto suma zahŕňa asi 2,4 milióna akcií spoločnosti, v hodnote 109,9 miliónov dolárov, 19,9 milióna v rámci penzijného fondu a 4,4 milióna za rôzne náhrady. Pred svojim kontroverzným odchodom bol v roku 2015 Stumpf jedným z najlepšie platených šéfov firiem v USA. Jeho 19,3 miliónový balíček obsahoval 2,8 milióna dolárový plat, 4 milióny ako motivačné ocenenia a 12,5 milióna ako výkonnostný podiel.



W. James McNerney JR. Boeing (vo výslužbe)

Ročná odmena 19 900 000 dolárov







Koncom júna 2015, McNerney odstúpil z postu generálneho riaditeľa Boeingu. V marci 2016 odišiel z predstavenstva spoločnosti investorov. McNerney odôvodnil svoj odchod tým, že prijíma úlohu poradcu pre private equity firmu Clayton, Dubilier & Rice. Kompenzačný balíček McNerneyho za posledný rok pôsobenia u najväčšej svetovej leteckej spoločnosti je vyšší, než čo dokáže priemerný robotník zarobiť za svoj celý život. V roku 2015 získal plat 1,7 milióna dolárov, v akciách firmy 6,3 milióna, motivačná náhrada vo výške 11,3 milióna, a 586 220 v iných náhradách. K výhodám treba pripočítať 7802 dolárov ako bonus v životnom poistení a 103 196 v podobe príspevkov od zamestnávateľa do penzijných fondov.



R. M. (Ryan) Lance, ConocoPhillips

Ročná odmena 21 300 000 dolárov

Ako generálny riaditeľ ropnej ConocoPhillips, R. M. Lance dohliada na 14 900 zamestnancov v 20 krajinách sveta. Spoločnosť mala v roku 2015 príjmy 30,9 miliárd dolárov. Z toho si už firma môže dovoliť zaplatiť Lancemu jeden z najviac poburujúcich šéfovských platov. Celkový balík kompenzácie predstavoval 21,3 milióna dolárov, z toho plat je 1,7 milióna, akcie firmy 6,6 milióna, 5,8 milióna ako opčné ocenenie, 2,5 milióna ako kompenzácia za non-equity plán a 301 786 ako iné kompenzácie. Jeho penzijný plán zaznamenali nárast o 4,4 milióna dolárov. Navyše Lance si užil celý rad bohatých výhod v rámci nadnárodnej firmy. V roku 2015 si pripísal 104 258 dolárov za osobné využívanie firemného lietadla, 5721 dolárov získal za náklady súvisiace bezpečnosťou a 7770 dolárov v rámci daňových úľav, 1345 dolárov za cestovné náklady spojené s mítingami a prezentáciami, 25 000 dolárov v rámci reprefondu, 23850 dolárov, ako príspevok za kvalifikovaný plán daňových úspor a 129 150 dolárov za prínos spoločnosti na program prípravy nekvalifikovaných pracovníkov.



Jeff Immelt, General Electric

Ročná odmena 33 miliónov dolárov





General Electric pochválil prácu Jeffa Immelta v roku 2015. Pripisuje mu zásluhu na tom, že spoločnosť dosiahla jeden zo svojich najlepších výsledkov v histórii. Správa vyzdvihuje hlavne, že to, ako sa mu podarilo vrátiť akcionárom GE rekordných 33 miliárd dolárov, pričom stál za najväčšou firemnou reštrukturalizáciou a znížením dlhu. Niet divu, že Immeltovi sa za jeho úsilie kráľovsky odmenili. Kompenzácia vo výške 33 miliónov dolárov obsahovala plat 3,8 milióna, a hotovostný bonus vo výške 5,4 milióna. Potom je to obrovský kompenzačný balík, 200 000 akcií a 600 000 opcií na akcie. Ako generálny riaditeľ jednej z najväčších svetových akciových spoločností, Immelt má aj nesmierne výhody. V roku 2016 zverejnili jeho kompenzácie za predchádzajúci rok, ktoré okrem iného zhŕňali 200 952 za využívanie firemného lietadla, 21 840 dolárov za prenájom auta, 375 763 dolárov v životnom poistení a 12 546 z kolónky rôzne. Kompenzácia celkovo: 620 376 dolárov.



Marissa Mayerová, YAHOO

Ročná odmena 36 miliónov dolárov







Ide o najlepšie platenú ženu v pozícii generálneho riaditeľa firmy v USA za rok 2015. Okrem platu jeden milión dolárov, získala Mayerová akcie za 34,.4 milióna dolárov. 548 711 dolárov tvorili iné náhrady , vrátane 544 061dolárov pre sociálne zabezpečenie, a 4500 vo forme príspevkov do penzijného fondu. K tomu si Mayerová ešte užila ďalšie výhody. Vďaka tomu, že Yahoo! Bol jedným zo sponzorov konferencie v Davose, nalietala spolu s ďalšími manažérmi toľko, že kompenzácie dosiahli odhadom asi milión dolárov. Tak to vyčíslil manažér hedžového fondu Eric Jackson, hlasný kritik Mayerovej výdavkov. Spoločnosť vďaka nej sponzorovala aj prestížny ples Met Ball Gala, Jackson tieto náklady odhadol na 3 milióny dolárov. Verizon kúpil Yahoo! za takmer 5 miliárd dolárov v júli 2016. Dohoda nie je ešte finálna, ale ak Mayerovú prepustia v dôsledku akvizície, môže sa tešiť na parádne odstupné.



Sandeep Mathrani, General growth properties

Ročná odmena 39 200 000 dolárov





Zdá sa, že verejne obchodovaný realitný investičný trust si skutočne cení prínos Sandeepa Mathraniho. Spoločnosť so sídlom v Chicagu dala Mathranimu v roku 2015krásnych 39,2 milióna dolárov, čo predstavuje nárast oproti roku 2014, kedy mu vyplatili „smiešnych“ 4,9 milióna. Vysvetlenie pre tento prudký nárast je 25 miliónov v podobe akciového ocenenia, ktoré je súčasťou pracovnej zmluvy na päť rokov, podpísal ju vo februári 2015. Mathrani nebude dostávať peniaze až do roku 2020, ale do vtedy sa rozhodne má na čo tešiť. Jeho kompenzačný balíček za rok 2015 zahŕňal plat 1,2 milióna dolárov, 3 milióny dolárov hotovostného bonusu, a 10 miliónov dolárov akciový bonus. Pre porovnanie, druhý najlepšie platený zamestnanec, finančný riaditeľ Michael Berman, dostal za rok 2015 odmeny v celkovej výške 4,1 milióna dolárov.



Robert Iger, Walt Disney

Ročná odmena 44 900 000 dolárov





Disney je podľa Forbes jednou zo svetovo najcennejších značiek, jej odhadovaná hodnota je 169,3 miliárd dolárov. Preto asi nebude veľkým prekvapením, že Bob Iger, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti, má nárok na celkom významný ročný kompenzačný balíček. Igerova celková kompenzácia za rok 2015 zahŕňala plat 2,5 milióna dolárov, 8,9 milióna v podobe akcií, 8,4 milióna v opciách, 22,3 milióna nemajetkové náhrady, 1,4 milióna dôchodkové bonusy a odmeny a 1, 3 milióny za iné - do tejto kategórie patria napríklad výhody, ako 277 489 dolárov za využívanie lietadla, 683 245 dolárov za bezpečnosť. Určite ide o najlepšie plateného zamestnanca, ale Iger nie je jediný Disney manažér, ktorý získal takýto štedrý kompenzačné balíček v roku 2015. Hlavný prevádzkový riaditeľ, Tom Staggs, si zarobil 20 miliónov dolárov a Jay Rasul, finančný riaditeľ, ktorý už vo firme nie je, 15,1 milióna dolárov.



Leslie Moonves, CBS

Ročná odmena 56 800 000 dolárov





Stáť na čele CBS je obrovská zodpovednosť, to je pravdepodobne dôvod, za čo vďačí Les Moonves, že dostal v roku 2015 jeden z najvyšších platov, bonusov a odmien v pozícii generálneho riaditeľa, prezidenta spoločnosti a predsedu predstavenstva. V roku 2015, jeho celkový balík náhrad dosiahol sumu 56,8 milióna dolárov. Ten zahŕňal plat vo výške 3,5 milióna dolárov, 19 miliónový hotovostný bonus, 25,5 miliónov v podobe akcií, 7,2 milióna v akciových opciách, 421 021 na dôchodkový fond. Vzal si ešte 513 218 dolárov za bezpečnosť a 371 351 za dopravu, píše Deadline. Do celkovej sumy 56,8 milióna dolárov ešte nie je zahrnutých 6 miliónov, ako akciová kompenzácia udelená výborom CBS. Je zrejmé, že sa oplatí byť manažérom rádia a televízie.