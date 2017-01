Vizionár v globálnych financiách: Dva jednoduché nápady, ktoré navždy zmenili investovanie

Zdroj: Business Insider

Foto: YT/The Motley Fool

dnes 11:17 -

V roku 1974, John C. Bogle založil Vanguard Group. Bol to zlomový moment, navždy zmenil investovanie do indexového fondu. Arthur Levitt, bývalý predseda US Securities and Exchange Commission, označil Boglea za "vizionára v oblasti globálnych financií." Paul Samuelson, ekonóm poctený Nobelovou cenou, zaradil vynález indexového fondu do jednej množiny s „vynálezom kolesa, abecedy, Gutenbergovej tlači, vína a syra."

Množstvo peňazí v indexových fondoch v priebehu rokov rástlo exponenciálne. Vanguard je dnes vďaka tomu neohroziteľný líder v oblasti, je to niečo, čo ale Bogle anui zďaleka neočakával. Firma spravuje 3,9 bilióna amerických dolárov. "Nikdy to nebol môj plán vybudovať takýto kolos," tvrdí dnes už 87-ročný Bogle. "Som chlapík z malej spoločnosti, ale náhodou som mal dva skvelé nápady," dodal.





Prvým z nich je vlastnícka štruktúra Vanguard, ktorá sa líši od väčšiny v tomto odvetví. Vanguard nemá vonkajších akcionárov, spoločnosť je vlastnená fondmi, do ktorých ľudia vkladajú prostriedky a stávajú sa tým akcionármi. To znamená, že Vanguard dokáže vyplácať zisky akcionárom fondov vďaka nižším nákladom. To je jedným z dôvodov, prečo niektorí predpovedajú, že poplatky fondov za obchodovanie na burze, by v tomto roku mohli klesnúť na nulu.







Druhá revolučná myšlienka je indexový fond."Trvalo 20 rokov, kým sa uchytil v polovici 90-tych rokov minulého storočia, dnes je dominantný na tomto finančnom poli. zmenil ho navždy," povedal Bogle.



Vanguard doslova otriasol týmto segmentom, podľa údajov Morningstar cez neho prúdi väčšina peňazí do podielových fondov od roku 2014.V minulom roku až do konca novembra, firma získala 227 miliárd dolárov nových peňazí, v porovnaní s 407 miliardami pre celé odvetvie.



V rámci takéhoto peňažného riadenia, aký zaviedol Vanguard, by mal Bogle zarábať len almužnu v porovnaní s aktívnymi manažérmi a ďalšími šéfmi. V staršom rozhovore z roku 2012 pre The New York Times, Bogle odhadol svoj majetok v miliónoch na "nízke dvojciferné číslo." Naproti tomu Abigail Johnson, ktorý stojí na čele Fidelity Investments, má podľa údajov Forbes majetok v hodnote 14,1 miliárd dolárov.