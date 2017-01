Čo by robili miliardári Bill Gates a Warren Buffett, ak by prišli o všetko a museli by začať odznova

Zdroj: CNBC;FB

Foto: SITA/AP

dnes 10:19 -

Gates, ktorý opustil štúdium na Harvarde a založil Microsoft v roku 1970, hovorí, že keby mal začínať dnes, venoval by sa umelej inteligencii, energii alebo biológii."Práca v oblasti umelej inteligencie je dnes na naozaj dobrej úrovni," povedal Gates na Columbia University. "Bude to fenomenálne, čokoľvek spojené s tým, čo si myslím, by bola vzrušujúca celoživotná kariéra."

Planéta potrebuje nájsť spoľahlivú, lacnú a čistú energiu, tvrdí Gates, "inovácie budú značné." Pokiaľ ide o biológiu, Gates tvrdí, že budúce generácie vedcov sa budú sústrediť na obezitu, rakovinu a depresie. "Pokiaľ ide o veľký dopad, tieto tri značné vedecké problémy by boli pre mňa top," hovorí muž, ktorý by sa mohol stať prvým bilionárom sveta, ak sa dožije veku aký má Buffett.





Buffett, miliardár a investorská ikona, hovorí, že keby mal dnes začať znovu, asi by bola voľba rovnaká, a bol by investorom. O investovaní začal čítať ešte ako dieťa, a jeho fascinácia týmto svetom časom vôbec nevyprchala. "Bavilo ma to, keď som mal dvadsať, aj tridsať rokov, dnes mám 86 a stále ma to baví," hovorí Buffett. A s úsmevom dodáva, že vzal len to, čo robiť vedel. "Ak by to bolo čokoľvek iné, pravdepodobne by som pohorel."

Predseda a generálny riaditeľ spoločnosti Berkshire Hathaway každému radí hľadať si to, čo mu sedí. "Radím študentom, nech si vyberajú to, pokiaľ to je možné, čo by si zvolili, ak by pracovať nemuseli," hovorí Veštec z Omahy. Robiť to inak, čo nazýva " byť námesačný po celý život," je "ako odkladať si sex na starobu. Nie je to dobrý nápad." Táto poznámka publikum rozosmiala. Ale Buffett dal vtipy stranou a povedal. "Skutočne by ste mali chcieť robiť to, čo radi robíte. A ak nechcete z nejakého dôvodu zostať pri svojom prvom, či druhom zamestnaní, nevzdávajte to skôr, než to nájdete."