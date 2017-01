Migranti za sociálne dávky cestujú na dovolenku do svojej vlasti

Zdroj: Basler Zeitung

dnes 12:03

Najväčšie noviny v regióne Bazilej pripomínajú, že švajčiarske médiá už dávnejšie informovali o tom, ako tisíce migrantov každoročne mieri do Eritrey na dovolenku. A to napriek tomu, že predtým uviedli, že z krajiny ležiacej na severovýchode Afriky utiekli z obáv o svoj život. Hoci veľká časť Eritrejčanov vo Švajčiarsku azyl nezískala, úrady sú v otázke ich deportácie bezmocné, pretože ich vlasť je považovaná za príliš nebezpečnú.

Správa síce poukazuje na to, že v súčasnosti neexistuje priame spojenie medzi Zürichom a Eritreou, odkazuje ale na svoj výskum podľa ktorého celý rad migrantov cestuje cez Istanbul, odkiaľ je možné sa dostať buď do sudánskeho Chartúmu alebo priamo do eritrejskej metropoly Addis Abeba. Denne týmto spôsobom údajne cestuje asi 50 ľudí.

Denník tiež uvádza, že takáto cesta i so spiatočnou letenkou cez Istanbul stojí v zime asi 599 švajčiarskych frankov (asi 560 eur) a v lete asi 650 frankov (asi 608 eur). Pripomína tiež, že štyria z piatich Eritrejčanov žije vo Švajčiarsku iba z dávok, ktoré "sú zrejme tak veľkorysé, že je možné ich využiť na cestu domov".

Švajčiarsky Štátny úrad pre migráciu (SEM) uvádza, že kvôli tomu, že neexistujú žiadne priame lety do Eritrey, je ťažké určiť, kto cez inú krajinu do tohto afrického štátu odcestoval. Úrady v minulom roku odhalili iba niekoľko málo prípadov.

Medzi rokmi 2010 až 2014 úrady zaznamenali asi 50 tisíc žiadostí migrantov a ľudí s dočasným povolením pobytu vo Švajčiarsku, ktorí chceli odcestovať do zahraničia. Až v 97,5 % z nich bolo vyhovené. Celkom 15 tisíc týchto žiadostí podali práve Eritrejci. To podľa denníka naznačuje, že hoci úrady hovoria o ojedinelých prípadoch, v skutočnosti môže ísť skôr o masový jav.