Komodita nastavená na oživenie: Prečo by cena zlata mohla už čoskoro stúpnuť

dnes 10:08 -

"Myslíme si, že dnes je oprávnené vidieť priestor pre rast zlata, ak sa pozrieme na trhy, kde vládne neistota ohľadom fiškálnej politiky. Zlato dokáže značne ťažiť z neistoty na trhu, čo by mohlo povzbudiť investorov, aby na chvíľu upustili od svojich ziskov. Hlavne teraz, keď sezónny dopyt po zlate slabne," píše UBS vo svojej poznámke kientom.

Sviatky spojené s Lunárnym Novým rokom v Číne nepriniesli veľký dopyt po zlate, malo by sa to ukázať po piatkovom uzavretí trhov. Ceny zlata sa posunuli mierne nižšie, pred čínskymi oslavami, píše sa v správe. Vzácny kov sa obchoduje takmer o 8 percent vyššie v priebehu 12 mesiacov, ale až o 6 percent vyššie od volieb v USA. "Myslíme si, že výkon zlata, typický pre slabnúci sezónny dopyt v prvom kvartáli, poskytne dobrý sentiment investorom voči tejto komodite."

Začiatkom tohto týždňa dosiahli ceny zlata dvojmesačné maximá, rast bol podporený slabším dolárom a neistotou akú predstavuje politika prezidenta Trumpa. UBS vo svojom odporúčaní píše, že z krátkodobého pohľadu sa začne zlatu značne dariť, čaká ho údajne viac ako 5 percentný rast v roku 2017. Ale oslabovanie amerického dolára by mohlo cenu zlata vytlačiť ešte vyššie. Šokujúce komentáre z úst Trumpa, že dolár je príliš silný, poslal americkú menu na šesťtýždňové minimum.





Avšak, podobne ako meny, aj zlato zažíva vzostupy a pády. Nebolo tomu inak ani v roku 2016, kvôli udalostiam ako bolo rozhodnutie o Brexite, alebo prezidentské voľby v USA. Zatiaľ čo mnohí analytici uviedli, že zlato môže dosiahnuť tento rok hranicu 1300 dolárov za uncu, táto trieda aktív zostáva aj naďalej pod tlakom. Očakáva sa, že aj ďalšie komodity zažijú nárast ceny v dôsledku politickej neistoty. Tvrdí to aj Koen Straetmans, senior stratég v NN Investment Partners. Podľa Straetmansa politická neistota oslabí ekonomický rast a dopyt po komoditách, čo by mohlo narušiť dodávky a zvýšiť ceny. "Zvýšené geopolitické riziko, či zvýšenie protekcionizmu by mohlo ľahko viesť k narušeniu dodávok komodít, ich ceny v blízkej budúcnosti porastú čo by negatívne ovplyvnilo dopyt po nich."

Rad analytikov sa prikláňa k názoru, že Trumpov fiškálny tlak na infraštruktúru bude skvelým signálom pre komodity. "Dlhší čas bude korelácia medzi kolísaním cien komodít a neistotou politiky nízka až mierne negatívna. Výnimku tvoria drahé kovy s výraznejšou pozitívnou koreláciou a silná negatívna korelácia so segmentom energetiky," povedal Straetmans