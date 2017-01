Aj slovenské potraviny lákajú na Danubius Gastro viac návštevníkov

dnes 17:46 -

Výstava Danubius Gastro aj prezentáciou kvalitných slovenských potravín z roka na rok láka väčší počet návštevníkov. Slovenskí potravinári vedia spotrebiteľom ponúknuť viac kvalitnejších a bezpečnejších potravín. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.

Slovensko sa podľa nej pritom v tejto oblasti má čím pochváliť. "Naši výrobcovia prinášajú do obchodov chutné a najmä škandálmi nepoznačené potraviny, a to je v časoch globalizácie trhu, enormných dovozov zahraničných potravín rôznej kvality, ich prebaľovania a s tým súvisiacich nižších zdravotných a hygienických štandardov, jedna obrovská devíza," podčiarkla.

"Z pohľadu výrobcov potravín majú výstavy, akou je aj Danubius Gastro, obrovský význam. Naďalej potrebujeme presviedčať našich spotrebiteľov o výhodách slovenských potravín, a to najmä v časoch, keď sa nám každoročne od roku 1993 zvyšuje pasívne saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami," uviedol dnes počas slávnostného príhovoru predseda SPPK Milan Semančík.

Holéciová pripomenula, že z predbežných údajov Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva vyplýva, že záporné saldo agroobchodu SR by sa za celý rok 2016 mohlo pohybovať až na úrovni 1,3 miliardy eur. "Znamená to, že zahraničné výrobky, a to aj horšej kvality – valcujú náš trh. Nemenej bolestivý je fakt, že približne 60 % dovážaných výrobkov sú tie, ktoré by sme si vedeli vyrobiť my sami doma na Slovensku," upozornila.

Zvyšovať pretrvávajúci 40-% podiel slovenských výrobkov v obchodoch a aj záujem spotrebiteľov o ne je podľa SPPK našou dlhodobou úlohou. "Farmári a potravinári potrebujú spotrebiteľov a spotrebitelia potrebujú farmárov a potravinárov, ktorí produkujú zdravé potraviny," dodal Semančík.

Jednou z priorít SPPK a jej potravinárskych zväzov a združení bude podľa Holéciovej aj v tomto roku práca so spotrebiteľom. Potravinári sa aj v tomto roku budú zúčastňovať viacerých regionálnych propagačných aktivít alebo výstav. SPPK opäť na jeseň pokračuje tentoraz už v 5. ročníku celoslovenského projektu Hovorme o jedle, ktorý vychováva mladých spotrebiteľov, teda žiakov v základných školách.

Dodala, že počas 24. ročníka veľtrhu Danubius Gastro, ktorý sa koná od 26. do 29. januára, sa v stánku SPPK predstaví 11 potravinárskych subjektov, ktorí sú členmi SPPK.