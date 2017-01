30 miliárd v hotovosti: Američania kupujú najväčšiu biotechnologickú firmu v Európe

Zdroj: ČTK;WSJ;Patria

Foto: SITA/AP

dnes 13:42 -

Rokovania s americkým farmaceutickým gigantom boli natoľko zložité, že sa v určitý moment zdalo, že z obchodu nič nebude, keď Actelion odmietol ponuku v údajnej hodnote 260 dolárov za akciu.

Podľa dohody zaplatí americká firma za jednu akciu firmy Actelion 280 dolárov v hotovosti. V porovnaní so stredajšou záverečnou cenou akcií to predstavuje zisk 23 percent. Dohoda zároveň počíta s tým, že Johnson & Johnson oddelí do samostatnej firmy aktivity Actelion v oblasti výskumu a vývoja. S akciami novej firmy, provizórne nazvanej R & D NewCo, sa bude obchodovať na švajčiarskej burze SIX Swiss Exchange. Johnson & Johnson bude mať v novej firme počiatočný podiel 16 percent a právo navýšiť ho o ďalších 16 percent.





"Domnievame sa, že R & D NewCo bude mať silnú pozíciu na to, aby nadviazala na inovácie Actelion, a tešíme sa na spoluprácu pri vývoji nových prelomových terapiou," uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Johnson & Johnson Alex Gorski.

Johnson & Johnson je už teraz najväčším výrobcom produktov pre zdravotnú starostlivosť. Akvizíciou posilní svoju pozíciu a rozšíri svoju ponuku o nové kategórie liekov, čo zodpovedá cieľom firmy. Ponuku už schválili správne rady oboch spoločností. Nutný je ešte súhlas regulátorov. Johnson & Johnson očakáva, že transakcia bude dokončená v druhom štvrťroku tohto roka.

Akcie Actelion po oznámení vystrelili hore, na burze SIX Swiss Exchange pridávali predpoludním zhruba 20 percent.







Actelion založil pred 20 rokmi jej generálny riaditeľ Clozel, jeho manželka Martine Clozelová a tím vedcov, ktorí predtým pracovali pre Roche Holding. Vďaka objaveniu lieku Tracleer sa firma stala lídrom v oblasti liečby pľúcnej arteriálnej hypertenzie. Nasledovali ďalšie lieky, ktoré majú Tracleer nahradiť. Ten stratil patentovú ochranu a dnes sa musí presadiť v konkurencii lacnejších kópií