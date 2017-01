SP upozorňuje ľudí, aby si plnili načas svoje oznamovacie povinnosti

dnes 11:46 -

Občania majú viaceré oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni (SP), aby získali nárok na vyplatenie dávok. Poisťovňa pritom zaznamenáva prípady, kedy si ľudia tieto povinnosti nesplnia. Napríklad v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) zamestnanca sa stáva, že firmy i samotní zamestnanci neskoro odovzdávajú tlačivo o PN-ke. SP preto upozorňuje ľudí, aby si načas plnili tieto oznamovacie povinnosti. Inak im môže meškať vyplatenie dávky.

"Na základe skúseností, ktoré máme, sa snažíme o prevenciu tak, aby sa ľudia nedostávali do zlých situácií. To, že požadujeme niektoré potvrdenia, niektoré veci, aby nahlásili, to nie je výmysel, alebo snaha preháňať ľudí zo strany SP. Jednoducho tak je nastavený zákon a ľudia ho musia rešpektovať," skonštatoval na dnešnom stretnutí s novinármi hovorca SP Peter Višváder. Poisťovňa zaznamenáva nárast prípadov, kedy sa na jej pobočky obracajú ľudia s prosbou o radu. "Kým v roku 2012 bolo telefónov, osobných návštev a mailových dopytov na rôzne situácie 340.000, tak v roku 2016 už to bolo skoro pol milióna. Nárast je jasný. Je to spôsobené tým, že zákony sú naozaj zložité, druhá vec je, že ľudia nechcú strácať čas aj osobnými návštevami, v niektorých prípadoch je to ale nevyhnutné," uviedol Višváder.

Jedným z prípadov, pri ktorých zaznamenáva SP oneskorenie doručenia dokumentov, je dočasná PN. V prípade ochorenia dostane zamestnanec doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti od lekára. Ten je potrebné podpísať a správne vyplniť vyhlásenie poistenca, a to najmä spôsob výplaty nemocenskej dávky. V prípade, že chýba spôsob výplaty, dávka bude vyplatená na adresu trvalého pobytu zamestnanca. Potrebné je taktiež vždy predkladať originál PN-ky. Zamestnanec ho odovzdá zamestnávateľovi, ktorý počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti vypláca náhradu príjmu. Samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba odovzdáva doklady v pobočke SP v mieste trvalého bydliska.

Tlačivo o PN-ke odovzdáva SP zamestnávateľ do 3 pracovných dní. SP má však skúsenosti, že v praxi až 80 % z nich to robí oneskorene. V prípade SZČO sa stáva, že ho ľudia odovzdávajú až po ukončení pracovnej neschopnosti. Ide o 15 % takýchto prípadov, čo predstavuje zhruba 750 prípadov mesačne. Poisťovňa preto upozorňuje ľudí, že ak si nesplnia tieto povinnosti, môžu ostať bez prostriedkov aj niekoľko mesiacov.

V prípade, ak je človek chorý dlhšie obdobie, teda ak dočasná PN prechádza z jedného mesiaca do druhého, je potrebné predložiť do príslušnej pobočky SP tzv. Lístok na peniaze. "V prípade, ak tento doklad nie je predložený včas, môže dôjsť k časovému oneskoreniu výplaty dávky. Stáva sa to najmä v prípadoch, že chorí poistenci predložia Lístok na peniaze svojmu zamestnávateľovi, aby zdokladovali, že sú naďalej dočasne práceneschopní," priblížila riaditeľka odboru nemocenského poistenia, úrazového poistenia, poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia v SP Danica Bognárová.

Zamestnávateľ však nie je povinný odovzdať tento lístok do SP. Je to na vzájomnej dohode medzi ním a zamestnancom. "Stáva sa, že ho buď nepredloží, alebo s časovým oneskorením. V praxi sa ukázalo, že zhruba 20 % takýchto poistencov predkladá tento doklad oneskorene," doplnila Bognárová. Preto sa môže stať, že dávka im bude vyplatená oneskorene.

V decembri 2016 SP vyplatila takmer 109.000 dávok nemocenského.