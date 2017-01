Skutočný príbeh: Ako obchod a sankcie pomohli zrodu nového rukého miliardára

Zdroj: bloomberg

Foto: twitter;FB/sad sail marine;TASR/AP

dnes 0:41 -

Svoj pohľad uprel do dopoludňajšieho šera zo svojej kancelárie na šiestom poschodí na ruskej Kola Bay. Vitalij Orlov tam vidí svoju novú továreň utopenú v arktickej scenérií .

Orlovov svet je Murmansk. Investície za 30 miliónov dolárov pokrývajú okrem bytových jednotiek aj drevený kostol ale hlavne mohutnú flotilu rybárskych lodí, ktorá spoločne vytiahla takmer 11 percent z 4,75 milióna ton rýb chytených vlani ruskými rybármi. "Ja som si niekedy boli istí len jednou vecou, že môj život bude vždy zviazaný so severom a rybárskym priemyslom," hovorí 51 ročný Orlov vo svojom prvom zahraničnom rozhovore pre agentúru Bloomberg.



​Spočiatku mal skromný cieľ, ale do dnes sa mu podarilo nahromadiť imanie, ktorá ho dostalo aj do Indexu miliardárov zostaveného agentúrou Bloomberg. Jeho biznis ťaží z kolidujúcich síl svetového obchodu v kombinácii so sankciami. Zatiaľ čo až 60 percent tržieb pochádza zo zahraničia, zaujímavý je aj rast domácej spotreby, hneď ako sankcie obmedzili dovoz potravín.

Orlov v rozhovore vysvetlil, ako sa celoživotne snaží vytvoriť plne integrovaný globálny systém rybolovu. Dovezené islandské zariadenie bude spracovávať 15 000 z viac než 500 000 ton tresky a ostatných rýb ulovených ročne jeho flotilou plávajúcej pod vlajkou firmy Norebo. Ryby spracuje, zabalí a rozošle cez 11 časových pásiem v krajine i mimo nej.

How trade and sanctions made this Russian fisherman a billionaire https://t.co/CNkFJXEooY pic.twitter.com/LD31ja47z1 — Bloomberg (@business) January 24, 2017

Orlov prevzal kontrolu nad Norebo vlani, keď mu jeden z partnerov naspäť odpredal svoj podiel a druhý bol odsúdený za pokus o vydieranie. Príjmy firmy dosiahli podľa Orlova v roku 2015 600 miliónov dolárov, čistý dlh vzniknutý z financovania expanzie a konsolidácie vlastníctva dosiahol 450 miliónov dolárov. Investície pomohli pri závislosti na exporte, Norebo má väčšinu svojich príjmov v cudzích menách ale väčšina jej prevádzkových nákladov je v rubľoch. "Má úplne stabilný podnik s dobrými maržami," zhodnotil Eduard Klimov, ktorý prevádzkuje Fishnews, spravodajský portál so sídlom v ruskom Vladivostoku. "Ryby sú obnoviteľný zdroj, ľudia ich budú jesť vždy."

Keď sa Západ postavil proti Putinovi pred troma rokmi uložením sankcií za anexiu Krymu, Kremeľ na oplátku zakázal dovoz potravín z krajín, ktoré sa proti nemu postavili. Zhromaždili sa tony dovezených potravín, ktoré skončili pod pásmi buldozéra. Dokonalý prejav globálneho vzdoru.

Orlovov exportný biznis sankcie nezasiahli. Putinove protiopatrenia viedli k rastu predaja jeho výrobkov, ľudia brali hlavne makrely a slede. "Ukázalo sa, že existuje záujem o ruskú rybu," povedal Orlov pre Kommersant, ruský ekonomický denník. "A nakoniec sa ukázalo, že to nie je horšia ryba ako tá nórska. Teraz si už zvykajú na nášho pacifického sleďa."

Obchody Norebo ďalej podporuje aj rýchlo rastúci trh s rybami, spotrebitelia sa snažia pridať zdravé bielkoviny do svojej stravy. Podľa Norwegian Seafood Council cena tresky stúpla asi o 13 percent od roku 2013.

Orlov vyštudoval námorné inžinierstvo v Murmansku, ako navigátor plynule hovorí anglicky. V roku 1991, krátko pred rozpadom Sovietskeho zväzu a jeho centrálne riadeného hospodárstva sa konečne ľady prelomili a rozpútalo sa šialenstvo. Verejnosť nebola pripravená na voľný trh. Viac ako 150 000 ľudí, čo je asi tretina populácie mesta, márne hľadali lepšie pracovné príležitosti. Mnohí sa museli premiestniť do Petrohradu a Moskvy. Orlov najskôr odišiel tiež, zamieril na západ do Nórska, ale nakoniec sa vrátil domov k Barentsovmu moru. Tam, kde chladné vody na južnom konci Severného ľadového oceánu obmývajú pevninu. Rusi to tu volajú Murman.

V roku 1993 pracoval pre nórsku spoločnosť predávajúcu lacnú ruskú ryby v Škandinávii, o štyri roky neskôr si trúfol na vlastné podnikanie v Nórsku s názvom Ocean Trawlers, ponúkal nórske lode ruským rybárom, ktorí zápasili so zastaranou technikou sovietskej éry. Pomáhal mu Magnus Roth, bývalý švédsky námorný dôstojník, ktorý dokázal vybaviť pôžičky od západných bánk, zatiaľ čo Orlov mal na starosti operácie v Rusku. Tento tandem sa v roku 1998 rozrástol o Alexandra Tugusheva, absolventa rovnakej školy v Murmansku, akú skončil Orlov. Neskôr sa tento muž stal zástupcom vedúceho orgánu verejnej správy dohliadajúci na rybársky priemysel. "Magnus nám pomohol otvoriť oči, aby sme videli ako funguje zahraničný rybársky biznis," povedal Tugushev. "Boli sme posadnutí myšlienkou vytvoriť najväčšiu svetovú rybársku spoločnosť."

Tugusheva sme sa zbavili pred troma rokmi, pretože "komplikoval" rast spoločnosti, povedal Orlov. Tugusheva zaskočila "nečakaná" výpoveď, považoval sa za rovnocenného partnera v tomto podnikaní. Orlov podal sťažnosť na polícii, že 33 percent Norebo je predmetom vydierania zo strany neznámej osoby. Podľa Orlova má Tugushev nárok na jednu zo spoločností, ktoré boli nadobudnuté počas expanzie Norebo.







Minulý mesiac, bývalý rybársky úradník, ktorý pracoval pre Norebo v roku 2009, po výkone trestu odňatia slobody za úplatkárstvo, bol umiestnený do domáceho väzenia a obvinený z vydierania ohľadom svojich majetkových nárokov, píše sa v správe vládnej agentúry TASS. Tugushev sa odmietol vyjadriť o svojich predchádzajúcich právnych problémoch, ani nereagoval na žiadosti o ďalšie informácie ohľadom zatknutia.



Roth predal svoj 33 percentný podiel vo firme Orlovovi v máji minulého roka za nezverejnenú čiastku.

Norebo v uplynulom desaťročí dala asi 600 miliónov dolárov na rozšírenie svojej flotily. Orlov ale jedným dychom dodal, že skutočná hodnota jeho firmy je "oveľa menšia" ako miliarda dolárov. Ako dôvod označuje "riziká krajiny", hlavne nejasnosti o zavedení nových vládnych kvót na uprednostňovanie firiem, ktoré budú vytvárať zákazky pre ruské lodenice. "Nikdy som si nepredstavoval, že by som mohol vytvoriť tak obrovskú spoločnosť," povedal bývalý člen Sovietskej armády. "Teraz chceme byť všade tam, kde sú koncoví užívatelia - maloobchodné reťazce, stravovacie služby. Tam vidíme potenciál."