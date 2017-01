Zdieľaná ekonomika vytvára veľkú príležitosť pre naše hospodárstvo

dnes 15:31 -

Zdieľaná ekonomika vytvára veľkú príležitosť pre rozvoj nášho hospodárstva. Uviedol to pre TASR štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Rastislav Chovanec v rámci dnešného rokovania troch odborných komisií pri Výbore Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti. Témami rokovania komisií boli témy tzv. zdieľanej ekonomiky a elektromobility.

Zdieľaná ekonomika by podľa neho mohla zapojiť oveľa viac subjektov do poskytovania služieb, ktoré sa dnes zahŕňajú pod pojem zdieľanej ekonomiky. "Vytváralo by to pre občanov možnosť dodatočného príjmu. Druhá možnosť je, pozrieť sa na reguláciu niektorých odvetví, v ktorých pôsobia firmy zdieľanej ekonomiky, či sú v súčasnosti platné pravidlá a regulácia dnes ešte nevyhnutné," priblížil Chovanec. Podľa neho sa v niektorých sektoroch "doba už posunula ďalej" a preto niektoré pravidlá a regulácie už nemusia mať opodstatnenie.

Verejnú diskusiu na tému problematiky zdieľanej ekonomiky chce podľa Chovanca rezort hospodárstva otvoriť ešte v roku 2017, pravdepodobne ešte v prvom polroku. "Reálne pôsobia dnes na Slovensku dve väčšie firmy, najmä z oblasti zdieľania osobnej dopravy a prenájmu priestorov. Akonáhle bude dopyt aj z iných oblastí zdieľanej ekonomiky, v tom momente by zdieľaná ekonomika bola zaujímavá aj z pohľadu štátu," doplnil štátny tajomník MH SR.

"Zdieľaná ekonomika je určite témou, ktorá verejnosť zaujíma, pretože realita a prax do veľkej miery predbehla legislatívu," poznamenala predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová (SaS). Z dnešnej diskusie podľa nej vyplynulo, že na túto tému už štát "má na stole nejaké riešenia".

V otázke elektromobility sa Kiššovej nepáči forma jej podpory na Slovensku, teda podporou kúpy vozidla - elektromobilu vo výške 3000 a 5000 eur. "Tak ako je podpora nastavená, budú podporované len drahé autá. Mala by sa dotáciami podporiť skôr príslušná infraštruktúra, ktorá nie je v SR vybudovaná. Chýbajúca infraštruktúra bude tiež brzdou preto, aby sa elektromobily kupovali," dodala Kiššová.

Na stretnutí Komisie pre dopravu, výstavbu a cestovný ruch, Komisie pre podnikateľské prostredie, podporu malého a stredného podnikania a živnostníkov a Komisie pre technologický rozvoj a inovácie pri Výbore NR SR pre hospodárske záležitosti sa zúčastnili okrem členov parlamentného výboru aj predstavitelia firiem, ako aj zástupcovia podnikateľských zväzov, združení a klastrov.