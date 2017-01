DeliBarry: Bezplatná platforma, ktorá zefektívni prevádzku e-shopu

dnes 9:00 -

Vyvinul vlastnú platformu, vďaka ktorej malé a stredné e-shopy ušetria na nákladoch za dopravu a zefektívnia celý proces expedície. Používanie platformy je naviac úplne zadarmo.

Výhodnú cenu dojedná DeliBarry

Ťažiskovým pilierom služby sú atraktívne ceny vďaka výhodným zmluvám s dopravcami ako TNT či PPL. Základná cena dopravy je preto u DeliBarry až o 80 % nižšia, než je obvyklá sadzba. To sa oplatí najmä predajcom, ktorí posielajú menšie množstvo zásielok, pre ktoré môže byť veľmi zložité vyjednať si zľavu priamo u prepravcu.

Pri aktívnom používaní platformy naviac ceny ďalej klesajú. Výška zľavy sa odvíja od mesačného obratu a môže dosiahnuť až 20 %. Okrem zľavy postupne pribúdajú ďalšie benefity, ako zrýchlené vyplácanie dobierok či prémiová zákaznícka podpora. Napríklad pri mesačnom obrate nad 350 € má klient nárok na vlastné zvozové miesto, kde si kuriér vyzdvihuje zásielky pravidelne, bez predchádzajúcej objednávky.

Zjednodušená expedície vďaka prehľadnej aplikácii

Nízka cena ale nie je jedinou silnou stránkou platformy. Vývojári v DeliBarry si dali veľmi záležať, aby bolo prostredie aplikácie maximálne prehľadné a bolo jednoduché ju ovládať aj bez návodu. Tiež sa zamerali na samotný proces expedície a každý krok zjednodušili na najnutnejšie minimum. Väčšina činností je tak otázkou niekoľkých kliknutí.

Do platformy sú integrované systémy všetkých zapojených dopravcov, takže odpadá nutnosť prihlasovať sa do každej administrácie zvlášť. Všetky úkony klient vybaví z prostredia aplikácie, vrátane hromadnej objednávky alebo vytlačenia všetkých prepravných štítkov pre ten deň - a to aj v prípade, že rôzne zásielky budú doručovať rôzni prepravcovia.

Jednoduchá automatizácia a rýchlosť vďaka kreditu

Platformu je možné prepojiť s elektronickým obchodom. Integrovať obľúbené e-commerce systémy je možné pomocou modulov, iné riešenia potom pomocou API rozhrania. Po prepojení systémov nie je potrebné prepisovať dodacie adresy manuálne, čo znižuje chybovosť expedície a šetrí čas.

Platiť zásielky môže klient jednotlivo kartou, prevodom na účet alebo cez PayPal. Alebo si môže dobiť kredit, z ktorého sa platby odpočítavajú automaticky, naviac sa expedovanie balíkov zbytočne nezdrží kvôli oneskorenej platbe, ako sa môže stať pri úhrade prevodom.

Podrobné informácie sú dostupné na webe DeliBarry.com, firemní zákazníci sa môžu zadarmo registrovať na tejto stránke.

Čoskoro pribudne aj fulfillment

V krátkom čase plánuje DeliBarry spustiť tiež vlastný fulfillment, teda prenájom skladovacieho priestoru. Klient sa vďaka tomu zbaví starostí o sklad ako taký, a celú expedíciu môže riadiť z počítača. Pár kliknutiami zariadi naskladnenie tovaru, pracovníci skladu ho pripravia na expedíciu a na pokyn odošlú k zákazníkovi. V kombinácii s platformou tak skoro vznikne robustný, ale užívateľsky prívetivý systém, ktorý klientovi výrazne zjednoduší celú logistiku.