Kúpele Bojnice zvýšili vlani návštevnosť a dosiahli zisk 3,5 mil. eur

Počet ubytovaných klientov presiahol 20.000, čo znamená vyše 200.000 prenocovaní pri kapacite 900 lôžok. Hospodársky výsledok je kladný, predstavuje 3,5 milióna eur. Informovala o tom TASR prevádzková riaditeľka spoločnosti Katarína Balážová.



„Zaznamenali sme nárast počtu domácich samoplatcov, ako aj klientov, ktorí do kúpeľov prichádzajú prostredníctvom zdravotných poisťovní. Tento nárast predstavoval desať percent,“ konštatovala Balážová. Okrem toho je podľa nej záujem o liečebné pobyty aj od zahraničných klientov. Z celkového počtu je to približne jedna pätina. Prichádzajú predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín Európy, Nemecka a Rakúska, ale zvýšil sa aj počet kúpeľných hostí z Českej republiky.„V minulom roku sme rozšírili našu ponuku kúpeľných služieb predovšetkým v rámci rehabilitačných možností, čo je pre nás kľúčovým faktorom. Okrem toho si myslím, že mnohí klienti sa ku nám opakovane vracajú, pretože im vyhovuje zdravotná starostlivosť, ale aj príjemné prostredie kúpeľov. Neustále rozširujeme rozsiahly kúpeľný park o nové prvky. Do modernizácie kúpeľných zariadení a úpravy parku a okolia sme vlani investovali dovedna 1,6 milióna eur. Priamo v areáli kúpeľov sme postavili niekoľko vyhliadkových veží a nad najmodernejším liečebným domom Lysec sme vybudovali veľmi peknú vyhliadku. Je prístupná aj všetkým obyvateľom a návštevníkom Bojníc. Je z nej nádherný výhľad na mestá Bojnice a Prievidza, pričom dominantou je romantický Bojnický zámok,“ zdôvodňuje rastúci záujem o bojnické kúpele riaditeľka.V tomto roku chcú pokračovať v rovnakom trende zlepšovania prostredia, ale aj modernizácie kúpeľných zariadení a rozšírenia lôžkových kapacít o 120 lôžok prvej kategórie. Na to využijú predovšetkým dosiahnutý zisk. Okrem toho v súčasnosti prebieha rekonštrukcia najstaršieho krytého bazéna, známeho ako Jánov kúpeľ, postaveného v 40. rokoch minulého storočia. Návštevníkom bude k dispozícii od marca tohto roka.Bojnické kúpele patria medzi najstaršie na Slovensku. Termálny prameň je známy už od roku 1113. Prvé objekty slúžiace na liečbu chorých postavili pod Bojnickým zámkom už v prvej polovici 16. storočia. Základom liečebných procedúr je prírodná liečivá hydrogén-uhličitanovo-síranová, vápnikovo-horčíková hypotonická akratoterma s teplotou od 28 do 52 stupňov Celzia. Liečivé účinky termálnej vody, vrátane podpornej liečby, výrazne prispievajú k liečbe chorôb pohybového ústrojenstva, nervových, ženských a chorôb z povolania, ako tiež chorôb obličiek a močových ciest.