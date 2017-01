Britská premiérka predstaví stratégiu na podporu priemyslu po brexite

dnes 11:16 -

Britská premiérka Theresa Mayová plánuje dnes zverejniť novú, viac intervencionistickú stratégiu na podporu priemyslu. Tá by podľa nej mala posilniť ekonomiku Británie po odchode krajiny z Európskej únie.

"Vláda bude v tejto oblasti hrať aktívnejšiu úlohu," uviedla Mayová, ktorá stratégiu predstaví na prvom regionálnom zasadnutí vlády na severozápade Anglicka.

Nová, 10-bodová stratégia počíta s investíciami na podporu vedy, výskumu a inovácií. Okrem toho vláda chce vo väčšej miere podporiť technické zručnosti, začínajúce firmy, podporiť obchod a prílev investícií. Viac peňazí chce naliať aj do infraštruktúry a do energetických zdrojov.

Najväčší objem investícií by mal smerovať do dopravy, energetiky a do digitálnych sektorov. Premiérka okrem toho sľubuje zredukovanie byrokracie, aby plány a aktivity firiem neobmedzovali nadmerné regulácie.