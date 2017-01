Vplyv brexitu na britskú ekonomiku bude miernejší, ale s dlhším trvaním

dnes 10:46 -

Vplyv brexitu na britskú ekonomiku bude miernejší, než sa čakalo, jeho trvanie ale bude dlhšie. Uviedla to výskumná skupina EY ITEM Club v dnes zverejnenej zimnej prognóze, ktorá zároveň odporúča výraznejšiu orientáciu ekonomiky na export než na domácu spotrebu. Briti totiž v reakcii na zrýchľujúcu sa infláciu začínajú svoje výdavky postupne obmedzovať.

Spotrebiteľské ceny vzrástli v decembri výraznejšie, než sa očakávalo, pričom tempo ich rastu bolo najvyššie za takmer 2,5 roka. Index spotrebiteľských cien v decembri 2016 medziročne vyskočil o 1,6 % po 1,2-% zvýšení v novembri, uviedol britský štatistický úrad. To bolo najviac od júla 2014. Dôvodom je pokles kurzu libry v reakcii na rozhodnutie Britov opustiť Európsku úniu. Slabšia libra ale zasa podporuje export, keďže zlacňuje britské produkty na zahraničných trhoch.

EY ITEM Club očakáva, že tento rok britská ekonomika vzrastie o 1,3 %, čo znamená revíziu smerom nahor, keďže v ostatnej októbrovej prognóze počítali ekonómovia s tohtoročným rastom ekonomiky na úrovni 0,8 %. V budúcom roku ale očakávajú spomalenie rastu na iba 1 %, zatiaľ čo v októbri očakávali rast o 1,4 %.

"Predpokladáme, že vplyv brexitu na britskú ekonomiku bude miernejší, než sme očakávali v októbri, jeho trvanie ale bude o niečo dlhšie," povedal Peter Spencer z EY ITEM Club.

Vzhľadom na slabé tempo rastu ekonomiky očakávajú analytici z EY ITEM Club tohtoročný rast zamestnanosti len o 0,2 % a v roku 2018 očakávajú v tomto rozsahu pokles zamestnanosti. Miera nezamestnanosti by mala do konca budúceho roka vzrásť zo 4,8 % v poslednom štvrťroku 2016 na viac než 6 %.

Čo sa týka inflácie, ekonómovia predpokladajú, že jej tempo sa bude postupne zrýchľovať a ku koncu tohto roka dosiahne 3,1 %, na budúci rok by sa ale mala zmierniť na úroveň inflačného cieľa. Ten centrálna banka stanovila na 2 %.

Najpravdepodobnejší výsledok brexitu podľa EY ITEM bude, že Británia bude s Európskou úniou do konca tohto desaťročia obchodovať na základe pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V najbližších rokoch ekonómovia počítajú s postupným rastom vývozu. Tento rok by sa export mal zvýšiť o 3,3 % a na budúci rok predpokladajú zrýchlenie rastu na 5,2 %. Podľa Spencera ale celkový vývoj v obchode a aj jeho rast v roku 2019 budú do veľkej miery závisieť od výsledkov rokovania Británie s EÚ o podmienkach vzájomného obchodu po odchode krajiny z Európskej únie.