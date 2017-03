5 dôvodov, prečo ženy zarábajú menej ako muži

Zdroj: McROY

1. Odbory a pozície

Ženy častejšie pracujú v odboroch a na pozíciách, ktoré sú menej platené. Či už sedia v pokladniach, alebo sa venujú upratovacím prácam, službám alebo profesiám v zdravotníctve a v školstve, odráža sa to aj na ich výplatnej páske.

2. Sebavedomie

Z prieskumov vyplýva, že ženy berú o niečo menej, aj keď pracujú na rovnakých pozíciách ako muži. Firmy sa často riadia svojimi tabuľkami pre odmeňovanie na určitých pozíciách, ale stále častejšie nepracujú s pevnou sadzbou pre danú pozíciu, ale s rozpätím, ktoré môže byť prekvapivo veľké. Keď sa potom záujemcov o prácu spýtajú, akú si prestavujú odmenu, ženy často žiadajú výrazne nižší plat ako muži. Oplatí sa preto, keď si uchádzačka pred pohovorom zistí obvyklú odmenu na obdobnej pozícii a v danej lokalite, a príde potom na pohovor pripravená a so sebavedomou predstavou o plate.

3. Chýbajúce manažérky

Vedúci pracovníci firiem majú samozrejme vyššie mzdy. Do týchto poschodí sa ale ženy často toľko nehrnú, napríklad kvôli starostlivosti o rodinu, tieto pozície sú totiž obvykle časovo náročné.





4. Kariérne pauzy

Mamičky neraz zabúdajú, že je aj počas rodičovskej dovolenky je vhodné zostať v kontakte so zamestnávateľom a udržiavať kontakt s odborom činnosti. Po návrate do práce potom súperia s mladšími, sebavedomejšími a agresívnejšími kolegyňami.

5. Verejné platy ani kvóty nepomôžu

Niekto si myslí, že by zmazanie rozdielov medzi platmi mužov a žien mohlo byť zabezpečené v prípade povinného zverejňovania výšky platov vo firmách a úradoch alebo po zavedení kvót rovnomerného zamestnávania mužov a žien na určité pozície. Povinné zverejňovanie priemerných platov mužov a žien na rovnakých pozíciách ale vedie k tomu, že sa napríklad celá výrobná časť firmy dozvie, koľko berú kolegovia z kancelárií. To je neprijateľný zásah do mzdovej politiky spoločnosti a do súkromia zamestnancov. Ani rodové kvóty nie sú zárukou spravodlivosti. Dôsledok takéhoto nariadenia môže byť skôr opačný. Pozitívna diskriminácia vždy necháva tieň pochybností nad úspechmi toho, kto je takto diskriminovaný. Pohlavie by skrátka pri výbere pracovníkov nemalo hrať úlohu.