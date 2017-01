Deň inaugurácie novozvoleného amerického prezidenta

včera 20:39 -

Dôležité dáta boli zverejnené už o 3:00 a to v Ázii v podobe rastu druhej najväčšej ekonomiky – Číny. Rast HDP dosiahol úroveň 6,8% v 4. kvartáli medziročne oproti očakávanej úrovni 6,7%. Priemyselná produkcia však naopak sklamala a skončila na úrovni 6,0% oproti očakávanému nárastu o 6,1%. Takisto sklamali aj fixné investície ktoré rástli o 8,1% oproti očakávaniam na úrovni 8,3%, čo však zase vyvážili maloobchodné tržby, ktoré vzrástli o 10,9% oproti očakávaným 10,7%. Celkovo tak dáta skončili neutrálne. Nasledovali údaje z Európy a to v podobe nemeckého indexu cien výrobcov, ktorý skončil s konsenzom na úrovni 1,0% na ročnej báze. Sklamanie však prišlo z Veľkej Británie a to v podobe nečakane silného prepadu maloobchodných tržieb. V decembri maloobchodné tržby poklesli oproti minulému mesiacu o 1,9%, pričom sa očakával pokles iba o 0,1%. Prudký pokles libry ako aj rast cien ropy si teda pravdepodobne začínajú vyberať prvú daň a to v podobe okresávania kúpnej sily domácností. Na druhej strane na ročnej báze ide o rast 4,3% čo je stále silné číslo. Európske akciové indexy reagovali na tieto správy až na FTSE menším rastom Eurostoxx +0,28%, FTSE -0,14%, CAC 40 +0,20%. Následne údaje zverejnila Kanada a to v pohode CPI ako aj jadrového CPI, ktoré skončili sklamaním. Index spotrebiteľských cien na ročnej báze vzrástol o 1,5% oproti očakávaným 1,7%. Jadrový CPI vzrástol o 1,6% oproti očakávaniam o 1,7%. Sklamali aj maloobchodné tržby na mesačnej báze a to rastom o 0,2% oproti očakávanému 0,5% nárastu. Jadrové maloobchodné tržby oproti minulému mesiacu rástli 0,1% čo bolo za očakávaniami na úrovni 0,2%. V USA sme boli svedkami inaugurácie nového amerického prezidenta, ktorá však vzhľadom na všeobecné a viackrát opakované frázy Trumpa akciovými trhmi výraznejšie nezahýbala. Okrem toho z USA neboli poskytnuté žiadne významné dáta okrem počtu ropných vrtov, ktoré prudko vzrástli a to takmer o 30 vrtov z minulej úrovne 522 na 551. Akciové indexy deň zakončili rastom Dow Jones +0,35%, SP 500 +0,20%, NASDAQ +0,14%.