Prognostici zlepšili odhad vývoja inflácie aj rastu ekonomiky eurozóny

Miera inflácie v eurozóne by v najbližšom období mala zaznamenať o niečo vyššiu úroveň, než sa pôvodne očakávalo. Počítajú s tým vo svojom prieskume profesionálni prognostici, ktorých výsledky zverejnila Európska centrálna banka (ECB). Okrem odhadov v oblasti inflácie revidovali prognostici mierne smerom nahor aj odhad rastu ekonomiky eurozóny.

Miera inflácie by tento rok mala dosiahnuť 1,4 % a v roku 2018 by sa mala zrýchliť na 1,5 %. To znamená zlepšenie pôvodnej prognózy, keďže predtým prognostici počítali s infláciou v tomto roku na úrovni 1,2 % a v roku 2018 na úrovni 1,4 %. V roku 2019 potom prognostici počítajú s infláciou na úrovni 1,6 %. Pod revíziu smerom nahor sa podpísali v poslednom období rastúce ceny ropy.

Prognostici okrem toho upravili aj odhad rastu ekonomiky. V súčasnosti počítajú s rastom hrubého domáceho produktu eurozóny v tomto roku o 1,5 %, zatiaľ čo pôvodne očakávali tohtoročný rast na úrovni 1,4 %. Odhad na rok 2018 ponechali nezmenený, čo znamená, že aj v budúcom roku by mala ekonomika rásť o 1,5 %. Rovnaké tempo rastu ekonomiky eurozóny očakávajú prognostici aj v roku 2019.

Miera nezamestnanosti aj naďalej signalizuje klesajúci trend, oznámila ECB. Najnovšie sa očakáva, že v budúcom roku dosiahne nezamestnanosť 9,2 % oproti tohtoročnej predpokladanej úrovni 9,5 %. To znamená revíziu pre tento rok smerom nadol o 0,2 percentuálneho bodu a v prípade roku 2018 o 0,1 percentuálneho bodu. V roku 2019 by nezamestnanosť mala dosiahnuť 8,9 %.