ČNB zatiaľ podľa L. Lízala neplánuje meniť plán ukončenia intervencií

dnes 8:16 -

Česká národná banka (ČNB) zatiaľ neplánuje zmeniť dátum ukončenia intervencií voči českej korune. Uviedol to člen Bankovej rady ČNB Lubomír Lízal počas tohtotýždňovej medzinárodnej konferencie Euromoney vo Viedni.

ČNB oslabuje českú korunu už od roku 2013. Lízal zopakoval, že stále platí termín ukončenia intervencií v polovici tohto roka. "Pokiaľ sa pozrieme na vývoj reálnej ekonomiky, tak dôležitá je skôr predpoveď inflácie, ako sa bude vyvíjať na menovom horizonte, teda rok po zmene. Myslíme si, že polovica tohto roka je stále najpravdepodobnejší čas," skonštatoval pre TASR Lízal.

Banka tiež analyzuje neštandardné opatrenia Európskej centrálnej banky (ECB), ktoré majú vplyv na predikcie ohľadom vývoja českej ekonomiky. "Českú ekonomiku ovplyvňuje vývoj zahraničnej ekonomiky. Najdôležitejší pre nás je vývoj eurozóny ako takej, najmä obchodného jadra, teda krajín, s ktorými máme najväčší obchodný styk," doplnil Lízal.

Zároveň zdôraznil, že česká ekonomika nie je závislá na financovaní zvonka. "Globálny cyklus je pre nás dôležitý napriek tomu, že česká ekonomika nie je vôbec závislá na vonkajšom financovaní. To je naše plus, z tohto pohľadu nás preto sadzby v USA nemusia veľmi zaujímať. Ale je to dôležité z hľadiska svetového vývoja a vstupu cien komodít, ktoré sú kótované v dolároch. Tým, že väčšina komodít sa do ČR dováža, je to pre nás indikácia cenových tlakov na vstupe," upozornil.

Na otázku, či je pre Českú republiku stále zaujímavý vstup do eurozóny uviedol, že je to "vec politických rozhodnutí". Pripomenul však, že každý takýto krok má svoje prínosy aj náklady.

"Centrálna banka musí byť apolitickou inštitúciou. Ak sa ale pozrieme na aspekt politického rozhodovania, politický rozmer je skrytý v tom, že v okamihu, keď má krajina vlastnú menu, cenová konvergencia môže prebiehať cez kurzový alebo inflačný kanál. V momente, keď má krajina euro, môže cenová konvergencia prebiehať jedine cez inflačný kanál. Inými slovami, bavíme sa o tom, aká je distribúcia výnosov a nákladov v populácii," dodal Lízal.