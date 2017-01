Európske úrokové sadzby a nezamestnanosť v Amerike

dnes 20:52 -

Štvrtok bol v Európe nabitý. Európska centrálna banka oznámila ponechanie hlavnej úrokovej miery na úrovni 0,00%. Na rovnakej úrovni bola aj predchádzajúca a analytici inú úroveň neočakávali. K tomuto oznámeniu ECB pridala aj vyhlásenie o nákupe aktív. Do marca 2017 bude nakupovať aktíva vo výške 80 mld. EUR mesačne. Od apríla prejde na miernejšie tempo nákupu a teda do konca roka bude nakupovať mesačne 60 mld. EUR. Táto správa hneď od jej prednesenia vyvolala vlnu očakávaní a tá sa odrazila na menovom páre EURUSD, ktorý o 14:00 narástol o 0,32% na 1,0664 EUR/USD. Obavy z inflačných tlakov šéf ECB M. Draghi komentoval ako potlačené, aj keď dáta na základnú infláciu poukazujú na silnejší rast v 4. kvartáli 2016. Na margo jadrovej inflácie Draghi povedal, že nepozoruje presvedčivý rastový vývoj. Akciové indexy štvrtok uzatvárali v červenom a to nasledovne: Stoxx Europe 600 -0,11%, DAX -0,02%, CAC -0,25%, FTSE 100 -0,54%.

V Amerike sme v predposlednom dni v týždni sledovali najmä údaje zo stavebného trhu. Najprv nám boli zverejnené každomesačné stavebné povolenia. Tie na ročnej báze boli vo výške 1,21 milióna oproti predpokladaným 1,22 milióna. Medzimesačná zmena je po revízií decembrových výsledkov z decembra minulého roku nulová. Druhým údajom boli aktuálne začaté stavby. Tie v decembri prekonali očakávania, ktoré boli vo výške 1,19 milióna, a sú tak na aktuálnej úrovni 1,23 milióna. Žiadosti o podporu v nezamestnanosti nedosiali očakávania 252 tis. a sú tak na úrovni 234 tis., čo je kladná správa o stave amerického pracovného trhu. Je to dokonca aj kladná týždňová zmena, keďže posledný revidovaný údaj bol 249 tis. Nakoniec nám trh priniesol aj zásoby ropy vo výške 2,3 mil. barelov, očakávaná úroveň bola 0,1 mil. barelov. Ackiové indexy v USA zatvárali štvrtok nasledovne: S&P 500 -0,36%, Dow Jones -0,37%, NASDAQ -0,28%.