Saudská Arábia nevylučuje, že OPEC opäť zníži ťažbu

dnes 17:46 -

Členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) by sa mohli v tomto roku dohodnúť na ďalšom znížení ťažby. Povedal to vo štvrtok na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose saudskoarabský minister energetiky Khalid Al-Falih. Vyjadril sa, že nevylučuje ďalšiu redukciu, ktorá by nasledovala po decembrovej dohode o znížení ťažby, ak sa neudržia vyššie ceny ropy.

Saudskoarabský minister poznamenal, že v minulosti kartel často musel znižovať produkciu, aby stabilizoval trh. Ďalšou možnosťou podľa neho je to, že nedávno dohodnutá redukcia ťažby by sa mohla predĺžiť. Cena ropy sa v súčasnosti nachádza nad úrovňou 50 USD za barel, čiže je takmer dvojnásobne vyššia v porovnaní so situáciou pred rokom.

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) vo svojej pravidelnej mesačnej správe, ktorú zverejnila vo štvrtok, uviedla, že OPEC v decembri znížil ťažbu na 33,09 mil. barelov denne z úrovne 34,2 mil. barelov denne, na ktorej bola v novembri. Decembrový pokles ťažby v rámci kartelu bol prvý po siedmich mesiacoch, pričom ide o výsledok redukcie ťažby v Saudskej Arábii a prerušenia produkcie v Nigérii.

(1 EUR = 1,0668 USD)

ab;dn