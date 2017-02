Chystáte sa na prázdniny? 10 rád, ako stráviť s deťmi pokojnú dovolenku

Zdroj: OVB

Foto: TASR/Milan Kapusta

dnes 0:19 -

Pri pravidelnejšej lyžovačke v zahraničí sa oplatí celoročné poistenie, pozor však na to, čo pokrýva

Ak počas roka strávite s celou rodinou aspoň v dva týždne na cestách, oplatí sa zvážiť tzv. celoročné poistenie. Ušetríte čas s vybavovaním poistky pred každou cestou a nemôže sa stať, že na ňu úplne zabudnete. Neodporúčam však kupovať poistku na webe, lepšie je vyskladať si ju so svojím finančným sprostredkovateľom tak, aby vám najlepšie sedela. V prípade lyžovania by mala obsahovať poistenie zodpovednosti aj poistenie na hory.

Porovnanie: jednorazové vs. celoročné poistenie (s poistením zodpovednosti)

Jednorazové poistenie (7 dní) Európa Svet 1osoba od 11,20 od 15,40 Rodina: 2D+2 deti do 14 rokov od 33,60 od 49,28

Celoročné poistenie Európa Svet 1osoba od 45,00 od 45,00 Rodina: 2D+2 deti do 14 rokov od 110,00 od 110,00

Nenechajte si poistenie na poslednú chvíľu

Poistiť sa dnes dá cez mobil aj v aute cestou na lyžovačku. Avšak narýchlo uzavretá poistka vás nemusí dostatočne ochrániť alebo zaplatíte zbytočne veľa. Poistné balíky na webe buď obsahujú iba poistenie liečebných nákladov alebo navyše aj poistenia, ktoré nechcete (napr. poistenie storna zájazdu, ak na dovolenku odchádzate už o pár dní, alebo úrazové poistenie, ak už ho máte uzavreté v inom produkte). Ideálne je stretnúť sa s finančným sprostredkovateľom niekoľko dní pred odchodom a v pokoji si pripraviť najvýhodnejšie poistenie, ktoré vás reálne chráni. A ak cestujete ako skupina, poistite sa spolu. Platí, že čím viac ľudí na poistke, tým nižšia cena na osobu.





Pozor na poistenie k platobnej karte

Tieto poistky majú svoje obmedzenia, napríklad pri poistení rodiny je bežná podmienka, aby cestovala spolu. Alebo neobsahujú poistenie na hory. Pred cestou sa uistite, pre ktoré situácie vás poistenie skutočne chráni a dopoistite sa.

Aj pri lyžovačke na Slovensku potrebujete cestovné poistenie. Zásah Horskej záchrannej služby je platený, kartička poistenca vám nepomôže. Lepšie ako platiť až 4500 eur za záchranu vrtuľníkom, je kúpiť si poistenie na hory (základný balík stojí od 50 centov na deň).

Ak pri cestovaní radi objavujete málo poznané, vyplňte formulár na webe ministerstva zahraničia

Zaberie to iba chvíľku a v prípade potreby vás záchranári ľahšie nájdu. Na cestách vás ochránia aj ďalšie aplikácie. Napríklad v januári minulého roka rezort diplomacie spustil tzv. Núdzovú SMS. Ak vo vašej oblasti hrozí život ohrozujúca udalosť, ministerstvo pripraví upozornenie a operátor vám ho doručí na mobil. Pri zahraničných cestách sa treba vždy uistiť, že máte roaming, slovenskú SIM kartu a zapnutý mobilný telefón. Užitočnou je aj mobilná aplikácia Svetobežka (Android / iOS / Windows), ktorá obsahuje praktické informácie pre vycestovaných občanov) a spolu s uvítacou SMS určite zvýši váš pocit bezpečia.

Zoberte si so sebou karty aj hotovosť

Nie všade narazíte na bankomat, malú hotovosť majte vždy pri sebe. Overte si v banke, či máte so svojou kartou nárok na bezplatné výbery z bankomatov po celom svete. Niekedy stačí túto službu iba bezplatne aktivovať. Predídete tak sklamaniu z vysokých poplatkov po návrate z dovolenky.

Peniaze si uložte na viaceré miesta

Vreckoví zlodeji sú veľmi zruční pri krádeží peňaženiek z dámskych kabeliek či zadných vreciek nohavíc. Pre istotu nenoste nikdy všetky peniaze na jednom mieste, ideálne, ak si časť z nich vždy necháte v hotelovom sejfe.

Cestujte aj s fotokópiami cestovných dokladov

Jednu fotokópiu nechajte doma, ďalšiu si uložte do batožiny na iné miesto než originál dokladov.

Pozor na aktivitu na dovolenke

Je dôležité vybrať si poistenie podľa druhu aktivity. Základný typ stačí, ak robíte turistiku v horách len po značkovaných chodníkoch, jazdu na boboch, sánkovanie, zjazdové a bežecké lyžovanie a snowbording na vyznačených tratiach.





Vyšší balík zvyčajne potrebujete, ak napríklad lyžujete/snowbordujete mimo vyznačených tratí. Ak ste ozaj dobrodruh, poraďte sa, ako (a či vôbec) poisťovňa kryje pohyb mimo vyznačených trás a ako sa chrániť.





Krásny a bezpečný výlet praje analytička OVB Allfinanz Slovensko Viera Mamojková.