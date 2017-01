Päť vĺn cunami, ktoré stlačia cenu ropy na 10 dolárov za barel

Zdroj: oilprice

Jedným z tých, čo prepad cien predpovedajú je aj Thierry Lepercq, šéf inovácií v spoločnosti Engie. Podľa neho by sa cena suroviny počas najbližších desiatich rokov mohla prepadnúť až k desiatim dolárom za barel. Čierne zlato podľa neho zmetie séria piatich vĺn:

- rozvoj solárnej energetiky,

- pokrok v oblasti vývoja a výroby akumulátorov

- rozvoj elektromobility,

- rozvoj technológií v oblasti inteligentných miest,

- zlacňovanie vodíka ako energetického zdroja.

Ceny ropy sa do roku 2025 podľa Lepercqa k desiatim dolárom za barel dostanú aj v prípade, že dopyt po surovine naďalej porastie. "Ceny ropy bude stláčať už samotné očakávania budúceho prepadu dopytu," vysvetľuje Lepercq.

Francúzska energetická spoločnosť Engie sa v ostatnom čase začína meniť orientáciu z klasickej energetiky na takzvané nové zdroje a rozvíja tiež aktivity v rýchlo rastúcej oblasti energetických služieb. Lepercq upozorňuje, že náklady na rozvoj šetrných energetických zdrojov budú ďalej klesať, zatiaľ čo ich efektivita a kapacita naďalej porastú. Cena za megawatthodinu elektrickej energie vyrobenej zo slnka by sa podľa Lepercqa mohla v priebehu niekoľkých najbližších rokov spadnúť až k desiatim dolárom. To by z fotovoltických elektrární urobilo najlacnejší zdroj elektrickej energie.

Veľké zmeny podľa Lepercqa čakajú hlavne oblasť automobilovej dopravy. Lacnejšie elektrická energia, stále priaznivejšie ceny elektromobilov, zvyšujúci sa dojazd áut na elektrický pohon a rozvoj siete rýchlonabíjacích staníc podľa neho povedú k tomu, že ľudia čoskoro pochopia, že elektromobily nie sú len módnym výstrelkom, ale plnohodnotnou alternatívou k benzínovým a dieselovým autám.





Thierry Lepercq nie je jediný, kto veští elektromobilom žiarivú budúcnosť. Konzultačná spoločnosť Wood Mackenzie predpovedá, že zvyšujúci sa záujem o elektromobily do roku 2035 o desatinu zníži globálny dopyt po benzíne. Dopyt po rope by takýto vývoj znížil o zhruba jeden až dva milióny barelov denne.

Zrejme najoptimistickejšie sa na elektromobily pozerá Bloomberg New Energy Finance. Podľa nej do roku 2040 prechod od klasických pohonov k elektrine zníži globálny dopyt po rope o zhruba 13 miliónov barelov denne. Na ceny čierneho zlata okolo 100 dolárov za barel tak podľa expertov z BNEF môžu investori zabudnúť.