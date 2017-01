Libra je dlhodobo pravdepodobne podhodnotená, v budúcnosti môže rásť

Zdroj: TopForex

Rast prišiel po tom, čo premiérka Mayová včera zjemnila metodiku oproti víkendovým komentárom a o podobe Brexitu má finálne hlasovať parlament Veľkej Británie. Stále teda existuje možnosť dohody o „light-brexite“, čo trh zobral veľmi pozitívne.

Napriek tomu fundament stále zostáva medvedí a ak by parlament odhlasoval hard brexit, tak sa libra môže opäť rýchlo dostať k úrovni 1,20. Zatiaľ však do momentu hlasovania očakávam, že libra nebude pod silným predajným tlakom.







V každom prípade však aj z historického hľadiska je britská libra pri kurze 1,20 voči americkému doláru veľmi lacná, takže myslím, že po finálnom rozhodnutí o brexite, resp. po brexite samotnom by libra mohla začať dlhodobo posilňovať.

Autorom je Peter Bukov, hlavní analytik společnosti TopForex.