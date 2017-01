Davos 2017: Ohováranie Trumpa, varovanie pred Ruskom aj koniec eura

Zdroj: WEF;Reuters;bloomberg;CNBC;ČTK

Šéfka MMF Christine Lagardeová sa pýtala, čo si myslieť o nastupujúcom pánovi Bieleho domu, ktorý sa v piatok oficiálne chopí funkcie. Nadmerná nerovnosť brzdí udržateľný rast. Udržateľný rast je pritom ambíciou skupiny veľkých ekonomík G20, pripomenula. Najväčšia ekonomika sveta, Spojené štáty, v piatok dostanú nového prezidenta. Nad jeho zámermi ale podľa Lagardeovej panujú otázniky. "Vieme len veľmi málo o tom, čo robí, aký má plán, ak vôbec nejaký existuje," uviedla tiež šéfka MMF. Viac sa ale k Trumpová politike vyjadriť nechcela.

Rastúca nerovnosť

Viac sa venovala nerovnosti vo svete. V Davose na ňu upozorňovala už pred štyrmi rokmi. "Dúfam, že tentoraz ľudia budú počúvať," uviedla. Panelová diskusia, ktorej sa šéfka MMF zúčastnila, bola zameraná na krízu strednej triedy a jej riešenie. Hovorilo sa v nej o vzostupe populizmu v Spojených štátoch a v rôznych častiach Európy, ale aj o nízkopríjmových skupinách a o tom, že ľudí v tejto kategórii v mnohých vyspelých ekonomikách pribúda. "Domnievam sa, že v nižšom raste, vo väčšej nerovnosti a v podstatne väčšej transparentnosti môžeme nájsť solídne prvky toho, čo sa teraz definuje ako kríza strednej triedy vo vyspelých ekonomikách," uviedla Lagardeová. Riešenie by podľa nej mohlo zahŕňať väčšiu redistribúciu prostriedkov, než aká je dnes.

Zľava Christine Lagardeová (MMF) a Sheryl Sandbergová (Facebook)



Nárast populizmu

V rámci panela sa debata niesla aj na tému vzostupu populizmu vo svete. S troma návrhmi riešení prišiel bývalý americký minister financií Larry Summers. Prvým krokom by mali byť adekvátne verejné investície do infraštruktúry, technológií a vzdelávania, ďalej snaha zaistiť, že globálna pracovná integrácia bude fungovať aj pre bežných ľudí, a nakoniec umožniť, aby si "každý mladý Američan" mohol splniť svoje sny, pokiaľ ide o vzdelanie, prácu a bývanie. Celkovo by teda cieľom malo byť "Make America greater than ever before", skôr než urobiť ju "great again", parafrázoval harvardský akademik Summers hlavné heslo Trumpovej prezidentskej kampane.





Hrozba Ruska

Trumpove zámery sú podľa Lagardeovej nejasné, no zámer Ruska naopak jasný je, aspoň podľa amerického viceprezidenta Joea Bidena. Ten sa vo svojom prejave zaoberal nerovnosťami vo svete a globalizáciou. Tá prehlbuje rozdiely medzi tými, ktorí sú na špici a mieri ešte vyššie, a tými, ktorí zostali uprostred, povedal na stretnutí, ktoré je desiatky rokov synonymom otvorených trhov. Stredná trieda, ktorú decimujú okrem globalizácie aj technologické zmeny, bola pritom tradične motorom rastu a zdrojom spoločenskej stability. Potrebujeme "progresívnu daňovú štruktúru", kde každý zaplatí spravodlivý podiel. Ďalej uviedol, že Rusko sa bude určite miešať do európskych volieb, rovnako ako to podľa niektorých názorov urobilo v minuloročných prezidentských voľbách v USA. "Cieľ je opäť jasný, kolaps liberálneho medzinárodného poriadku," uviedol Biden, pre ktorého to bol posledný významnejší prejav pred odchodom z funkcie.





Trump už dávnejšie signalizoval, že by mohol otvoriť otázku ukončenia protiruských sankcií, uvalených na Moskvu kvôli anexii ukrajinského Krymu a kvôli postupu voči Ukrajine. Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyjadril nádej, že medzi Moskvou a Spojenými štátmi budú časom nastolené "normálne vzťahy". Biden tento týždeň apeloval, aby medzinárodné sankcie proti Rusku zostali v platnosti.

Brexit a koniec eura

Americký nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu Joseph Stiglitz kritizoval plány Britov na opustenie Európskej únie a varoval Európu pred vývojom, akým teraz prechádzajú Spojené štáty. "Euro sa možno bude musieť zrušiť, aby sa zachránila Európska únia," uviedol Stiglitz v Davose pre nemecký týždenník Spiegel. EÚ má podľa ekonóma problém s prebujnenou byrokraciou, alebo aspoň s takou image. Britský úmysel opustiť okrem iného Európsky súdny dvor Stiglitz kritizoval a označil za dôležitejšie ako ekonomické aspekty Brexitu. Európskym predstaviteľom Američan radí, aby hovorili s nespokojnými občanmi, aj keď volia extrémistické strany, pretože inak európske štáty skončia na čele s niekým ako je Donald Trump.





Držiteľ Nobelovej ceny označil za bizarné, že v Davose vystupuje ako zástanca voľného obchodu čínsky prezident. Globalizácia sama o sebe nie je zlá, len je potrebné ju riadiť, nie rozbiť, k čomu sa podľa Stiglitza chystá novozvolený americký prezident. "Donald Trump je protekcionista, o tom niet žiadnych pochýb," uviedol. Za ďalšiu dimenziu pokrytectva označil Stiglitz možný vývoj, keby sa pod republikánskym prezidentom zmenili v zástancov protekcionizmu aj samotní republikáni, tradiční stúpenci voľného trhu.

Trump sa podľa Stiglitza nenechá od svojho kurzu odradiť. V USA sa medzi veľkými firmami vraj šíri strach potom, čo sa Trump zamiešal do obchodnej politiky nemeckej firmy BMW a kritizoval jej plán na stavbu továrne v Mexiku. Podľa ekonóma by súčasná situácia mohla oživiť americkú občiansku spoločnosť, ale nevylučuje, že by mohlo dôjsť aj k násiliu.