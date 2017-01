Britská banka HSBC presunie pre brexit časť zamestnancov do Paríža

dnes 20:16 -

Britská banka HSBC je prvou veľkou bankou, ktorá zverejnila podrobnejšie plány ohľadne presunu pracovných miest mimo Británie po tom, ako krajina vystúpi z Európskej únie. Dnes uviedla, že plánuje presunúť časť zamestnancov z Londýna do Paríža, pričom presun by sa týkal zamestnancov, ktorí sa na tržbách z obchodných operácií v Británii podieľajú približne 20 %.

Veľké finančné spoločnosti už niekoľko mesiacov pred júnovým referendom o odchode Británie z EÚ upozorňovali, že v prípade brexitu presunú pracovné miesta mimo Británie. Zatiaľ však v tomto smere zverejnili len málo podrobností. HSBC sa posunula ďalej a určité detaily už predstavila.

K presunu spomínaných zamestnancov by malo dôjsť zhruba do dvoch rokov, konkrétne v čase, keď brexit vstúpi do platnosti, povedal dnes pre agentúru Reuters počas Svetového ekonomického fóra v Davose výkonný riaditeľ banky Stuart Gulliver. Týkať by sa to malo približne 1000 ľudí. Ďalšie banky by s konkrétnejšími plánmi svojej adaptácie na brexit, ktorý, ako sa ukázalo, bude tvrdý, mali prísť v nasledujúcich mesiacoch.

HSBC, najväčšia banka v Európe, je voči konkurencii z USA v určitej výhode. Už teraz má totiž veľkú pobočku v Paríži, ktorá drží väčšinu licencií, ktoré investičná banka potrebuje.

Tento krok bude nepríjemnou ranou pre finančné centrum City of London, ktoré od brexitu lobovalo za to, aby si finančné spoločnosti udržali takzvané pasové práva. Tie im umožňujú poskytovať služby po celej Európskej únii.

V prípade tvrdého brexitu, ako to uviedla v utorok (17.1.) britská premiérka Theresa Mayová, však o tieto práva banky s najväčšou pravdepodobnosťou prídu. Očakáva sa preto, že spoločnosti urýchlia svoje plány presunu aspoň časti zamestnancov do ďalších štátov EÚ.