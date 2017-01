Medziročná inflácia v eurozóne aj v celej EÚ sa zrýchlila

dnes 12:46 -

Medziročná inflácia v eurozóne v decembri posilnila na úroveň 1,1 percenta z novembrových 0,6 percenta. V rámci celej Európskej únie sa medziročná inflácia v decembri tiež zrýchlila, a to na úroveň 1,2 percenta z novembrových 0,6 percenta. Informoval o tom v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Na Slovensku bola decembrová medziročná inflácia miernejšia ako priemer EÚ, a to vo výške 0,2 %. Znamenalo to však, že ceny začali rásť po novembrovom medziročnom poklese o 0,2 percenta.

Medziročný pokles celkovej cenovej hladiny v decembri evidovali v Bulharsku (-0,5 %), Írsku (-0,2 %) a Rumunsku (-0,1 %). Najvyššiu medziročnú infláciu v decembri mali v Estónsku (2,4 %), Belgicku (2,2 %) a v Českej republike a Lotyšsku (zhodne 2,1 %). V rámci eurozóny medziročnú infláciu smerom nahor posunulo najmä zdraženie pohonných hmôt, ktoré k nej prispelo hodnotou 0,21 percentuálneho bodu. Nasledovali ceny zeleniny, ktoré inflácii pridali 0,07 percentuálneho bodu, a ceny vykurovacieho oleja, ktoré prispeli 0,05 percentuálneho bodu. Nadol celkovú infláciu v eurozóne posúvalo zlacnenie plynu, ktoré jej ubralo 0,1 percentuálneho bodu, zníženie cien telekomunikácií (-0,05 percentuálneho bodu) a zlacnenie produktov osobnej starostlivosti (-0,04 percentuálneho bodu).

ab;qq