Firma Yanfeng žiada investičnú pomoc 802.574 eur, vytvorí 44 nových miest

dnes 12:16 -

Firma Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o., žiada od štátu na rozšírenie vývojového centra v Trenčíne investičnú pomoc v celkovej výške 802.574 eur vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok, ako aj formou príspevku na tvorbu nových pracovných miest. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý dnes prerokovala a schválila vláda.

"V priamej súvislosti s investičným zámerom, s oprávnenými nákladmi vo výške 3,86 milióna eur, bude do konca roku 2018 vytvorených 44 nových pracovných miest," spresnil rezort hospodárstva.

Cieľom investičného zámeru je podľa MH SR rozšírenie existujúceho technologického centra špecializujúceho sa na výskum a vývoj interiérových komponentov do automobilov, najmä palubových prístrojových dosiek, palubových systémov, panelov dverí, podlahových konzol a stropných ovládacích systémov.

Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems, s. r. o., so sídlom v Bratislave bola zapísaná do Obchodného registra SR 1. januára 2015. Predmetom jej činnosti je najmä výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky. Spoločníkmi firmy sú budapeštianska spoločnosť Yanfeng Hungary Automotive Interior Systems Kft. a britská spoločnosť Yanfeng UK Automotive Interior Systems Co., Ltd.