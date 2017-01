Libra s historickým denným rastom

včera 21:10 -

Utorok bol plnší na markeokonomické dáta a udalosti ekonomického charakteru, keď sa znova obchodovalo v USA a príhovor mala aj Theresa May, premiérka Veľkej Británie. V Ázii sme sa dozvedeli dáta priemyselnej produkcie Japonska, ktorá na ročnej báze vzrástla o 4.6% po predošlom poklese o 1.4% a v súlade s očakávaniami. Na mesačnej báze rástla produkcia o 1.5% po predošlej stagnácii a taktiež rástla v súlade s očakávaniami. Ázijské akciové indexy končili deň zmiešane, Nikkei klesol o 1.48%, Hang Seng rástol o 0.54% a CSI 300 rástol o 0.21%.

V Európe sme sa dozvedeli najmä dáta z Veľkej Británie, kde inflácia na mesačnej báze zrýchlila z 0.2% na 0.5%, pri očakávanom zrýchlení na 0.3%. Na ročnej báze zrýchlila z 1.2% na 1.6% pri očakávaniach na úrovni 1.4%. Jadrová inflácia vzrástla z 1.4% na 1.6% pričom sa očakávala stagnácia na predošlej úrovni. Theresa May, britská premiérka mala príhovor, v ktorom vysvetľovala detaily plánovaného Brexitu. Zjavne teda pôjde o takzvaný tvrdý Brexit, čo bude znamenať to, že Británia neostane členom jednotného trhu. Pre finančný sektor by zase mala existovať dlhšia, tranzitná fáza počas ktorej by sa finančné inštitúcie sídliace v Londýne mali prispôsobiť novým pravidlám, no skôr budú mať čas včas utiecť. Libra reagovala na jej slová najvyšším denným rastom od krízy, keď si polepšila skoro o 3%. Európske akciové indexy končili deň v stratách, Euro Stoxx 50 stratil 0.29%, FTSE 100 -1.46%, CAC 40 -0.46%, DAX -0.13%.

V USA sme sa dozvedeli len New Yorkský Empire State index výroby, ktorý za január klesol z 7.6 na 6.5 bodu, analytici očakávali nárast na 8.5. Americké akciové indexy končili deň taktiež v červenom Dow Jones -0,28%, SPX -0,3% a NASDAQ -0,63%.