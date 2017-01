GM a Hyundai Motor zvyšujú investície v USA

dnes 12:01 -

Kórejská automobilka Hyundai Motor dnes oznámila, že výrazne zvýši investície v USA, a možno tam postaví aj nový závod. Hyundai je tak ďalším výrobcom, ktorý zareagoval na hrozby nového amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavedení 35-% dane na dovoz áut z Mexika, kde majú mnohé automobilky svoje továrne.

Hyundai Motor, jej dcéra Kia Motors a ďalšie dcérske firmy investujú do roku 2021 v USA 3,1 miliardy USD (2,93 miliardy eur) do výskumu, vývoja a údržby svojich továrni v Alabame a Georgii. To predstavuje 50-% nárast investícií v porovnaní s 2,1 miliardy USD v rokoch 2012-2016.

Aj Toyota, Ford a Fiat-Chrysler sa nedávno rozhodli presmerovať svoje investície do USA. A najväčší výrobca áut v Spojených štátoch, General Motors (GM), dnes ráno oznámil, že investuje 1 miliardu USD do svojich amerických továrni. Vytvorí tak približne 1000 nových pracovných miest.

Trupm pritom nedávno kritizoval priamo skupinu Hyundai Motor za to, že má na americkom trhu najmenší podiel áut vyrobených v USA.

Hyundai dnes zároveň oznámil, že preskúma možnosť výstavby úplne novej továrne v USA, ak bude dopyt po jeho autách na americkom trhu rásť počas Trumpovej vlády.

Nová americká administratíva sľúbila, že vytvorí jeden milión pracovných miest a priláka do krajiny nové firmy. To by mohlo zvýšiť predaj vozidiel v USA.