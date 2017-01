Machyna žiada zmeny pri agentúrnom zamestnávaní

dnes 11:31 -

Predseda Odborového zväzu (OZ) Kovo Emil Machyna žiada novelizovať Zákonník práce tak, aby agentúrni zamestnanci mali povinne rovnaké priemerné zárobky ako riadni zamestnanci vo firmách. "Dnes musia mať agentúrni zamestnanci rovnakú mzdu v tarifnom plate. Chceme, aby to bolo v priemernom zárobku," povedal na tlačovej besede. Tarifné mzdy sú totiž podľa Machynu o 20 % až 30 % nižšie ako priemerné zárobky. Podľa Machynu sa zamestnávanie cez agentúry využíva aj pri prísune cudzincov za prácou na Slovensko. "Zamestnávatelia akože fiktívne majú srbskú firmu a posielajú ľudí ako na služobnú cestu na tri mesiace," povedal. Podľa neho sa tým zakrýva, že cudzinci pracujú na Slovensku v riadnom pracovnom pomere.

Predseda odborovej organizácie v spoločnosti PSA Peugeot Citroën Slovakia Milan Minarech poukázal na to, že slovenskí zamestnanci pracujúci v trnavskej automobilke sú pobúrení zamestnancami z Rumunska, Bulharska a Srbska. "Zamestnanci z týchto krajín nerešpektujú skoro nič," povedal. Podľa neho cudzinci z týchto troch krajín nedodržiavajú vnútropodnikové predpisy. "Naši zamestnanci musia vykonať aj prácu za kolegov z iných krajín," uviedol. Upozornil na zhoršujúce sa medziľudské vzťahy v firme, aj na chýbajúce hygienické návyky pracujúcich cudzincov. Z 3,5 tisíc zamestnancov firmy PSA Peugeot Citroën Slovakia je podľa Minarecha asi 500 pracovníkov z iných krajín, ktorí v automobilke pracujú ako agentúrni zamestnanci. Podľa neho by mzdové a pracovné podmienky na Slovensku mali byť také, aby Slováci nemuseli cestovať za prácou do zahraničia.