dnes 17:01 -

Objem fúzií a akvizícií v Británii tento rok pravdepodobne prudko klesne. Dôvodom je neistota vzhľadom na budúce vzťahy Británie s krajinami Európskej únie. Ukázal to dnes zverejnený prieskum právnickej firmy Baker McKenzie.

Objem fúzií a akvizícií dosiahne tento rok podľa odhadov Baker McKenzie, ktorá patrí k najväčším poradenským spoločnostiam v oblasti firemných transakcií, približne 125 miliárd USD (117,99 miliardy eur). Na porovnanie, v minulom roku predstavovali fúzie a akvizície hodnotu 340 miliárd USD. Pôvodne firma očakávala, že objem transakcií dosiahne v tomto roku okolo 265 miliárd USD.

"Vzhľadom na vplyv brexitu na podnikateľskú dôveru očakávame, že hodnota fúzií a akvizícií klesne tento rok približne o dve tretiny," uviedol Tim Gee z Baker McKenzie. Predpokladá, že aktivita by sa opäť mala zotaviť na budúci rok, keďže vtedy by už malo byť jasnejšie, aké budú vzťahy Británie a Európskej únie, ako aj Británie s ďalšími krajinami.

Ekonómovia teraz čakajú na vystúpenie britskej premiérky Theresy Mayovej, ktorá by mala v utorok (17.1.) zverejniť plány o odchode Británie z Európskej únie. Niektorí ekonómovia sa obávajú, či Mayová nezverejní plány, ktoré by znamenali prípravy na takzvaný tvrdý brexit. Ak by sa tak stalo, mohlo by to negatívne zasiahnuť najmä sektor finančných služieb.

K vysokej hodnote fúzií a akvizícií v roku 2016 prispelo uzatvorenie viacerých veľkých kontraktov, ktoré dokončili až v minulom roku, pričom k ich oznámeniu došlo v rokoch predtým. K takým patrila aj dohoda o prevzatí pivovarníckej spoločnosti SAB Miller koncernom AB InBev, či kúpa BG Group firmou Shell. Bez započítania piatich najväčších transakcií by celková hodnota fúzií a akvizícií v Británii bola v roku 2016 zhruba o tretinu nižšia než v roku 2015.