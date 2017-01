MMF zlepšil prognózu rastu ekonomiky USA

dnes 17:01 -

Americká ekonomika by mala v tomto roku posilniť o 2,3 % a v budúcom roku o 2,5 %, čiže jej výkon by sa mal zlepšiť po slabom raste v roku 2016, ktorý bol podľa odhadu zhruba na úrovni 1,6 %. Uviedol to Medzinárodný menový fond (MMF) vo svojom najnovšom ekonomickom výhľade, ktorý zverejnil v pondelok. Fond tak predikciu rastu ekonomiky USA v porovnaní s októbrovou predpoveďou vylepšil pre tento rok o 0,1 percentuálneho bodu a pre budúci rok o 0,4 percentuálneho bodu. Zlepšenie prognózy rastu amerického hrubého domáceho produktu (HDP) je odzrkadlením očakávanej podpory hospodárstva krajiny zo strany ekonomickej politiky novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa.

Prognózu rastu globálnej ekonomiky však MMF nezmenil a očakáva, že v tomto roku posilní o 3,4 % a v budúcom roku o 3,6 %. Fond vylepšil predikciu rastu ekonomiky eurozóny v tomto roku o 0,1 percentuálneho bodu na 1,6 %. V budúcom roku MMF očakáva rast eurozóny tiež o 1,6 %, čiže v porovnaní s októbrovým výhľadom predpoveď nezmenil. Fond vylepšil predpoveď rastu pre Nemecko a pre tento rok aj pre Veľkú Britániu, ale zhoršil prognózu ekonomiky Talianska. Okrem toho uviedol, že perspektívu rastu v Latinskej Amerike poškodzuje rastúca neistota výhľadu Mexika vzhľadom na vyjadrenia Trumpa počas volebnej kampane o nutnosti revidovať obchodné vzťahy medzi USA a Mexikom.

Ekonomika Nemecka by podľa MMF mala v tomto aj v budúcom roku posilniť o 1,5 %, čo je zlepšenie predikcie o 0,1 percentuálneho bodu pre obidva roky. V prípade Británie fond vylepšil predpoveď pre tento rok o 0,4 percentuálneho bodu a očakáva, že ekonomika krajiny posilní o 1,5 %. Pre budúci rok však fond zhoršil prognózu rastu HDP Británie o 0,3 percentuálneho bodu a predpovedá jeho rast o 1,4 %. V prípade Talianska MMF očakáva rast v tomto roku o 0,7 % a v budúcom o 0,8 %. Ide o zhoršenie o 0,2 percentuálneho bodu v tomto roku a o 0,3 percentuálneho bodu v roku 2018.