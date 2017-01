Medzilaborce plánujú investovať do obnovy bytového domu viac ako 260.000 eur

dnes 15:31 -

Medzilaborce plánujú investovať do obnovy jedného z bytových domov vo vlastníctve mesta viac ako 260.000 eur. V tejto súvislosti predložia žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorého výška predstavuje sumu 197.292 eur. Zvyšok zaplatí samospráva z vlastného rozpočtu. TASR o tom informoval Anton Sabo z referátu výstavby mesta.

Podľa jeho slov by mesto v prípade schválenia úveru chcelo s rekonštrukciou bytového domu na Májovej ulici začať už v tomto roku. Investície by mali smerovať do jeho zateplenia, vybudovania bezbariérového prístupu do bytov, súčasťou obnovy je aj iná modernizácia objektu. Vytvorených je tu spolu 30 jednoizbových a trojizbových bytov. V súčasnosti sú kompletne obsadené.

Medzilaborce majú okrem tohto bytového domu vo vlastníctve ďalšie tri. Dva z nich sú plne obsadené, v tom ďalšom dokončovali byty v minulom roku. "Išlo o rekonštrukciu nebytových priestorov v dvoch etapách," uzavrel Sabo s tým, že objekt je takmer obsadený.