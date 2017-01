Oxfam: 8 najbohatších vlastní toho viac, ako 50 % najchudobnejších ľudí sveta

Zdroj: businessinsider

Mnoho superboháčov sa zíde tento týždeň v rámci schôdzky Svetového ekonomického fóra v Davose. Správa naznačuje, rozdiel je väčší , ako inokedy. Nové údaje z Číny a Indie hovoria o tom, že najchudobnejšia polovica svet vlastní menej, než sa predtým odhadovalo.

Oxfam opisuje túto zväčšujúcu sa priepasť ako "obscénnosť". Ak by sme mali k dispozícii nové údaje vlani, v roku 2016 by deväť ľudí vlastnilo rovnaký majetok ako 3,6 miliardy najchudobnejších. Vtedajšie odhady hovorili o 62 jedincoch. V roku 2010 to bolo 43 najbohatších ľudí, ktorých majetok sa vyrovnal 50 percentám najchudobnejších, podľa najnovších výpočtov.

Nerovnosť sa v posledných rokoch rozširuje. Upozornil na to Medzinárodný menového fondu aj pápež, zatiaľ čo odpor voči elitám pomohol rozdúchať vzostup populistickej politiky. Obavy z tohto problému a globálnych rizík zverejnila WEF vo svojej správe minulý týždeň.





"Existujú rôzne spôsoby, ako by kapitalizmus mohol byť oveľa, oveľa výhodnejší pre väčšinu ľudí," povedal Max Lawson z Oxfamu. Oxfam vyzval vo svojej správe ku krokom proti daňovým únikom, a odklonu od kapitalizmu pre ktorý sú charakteristické "superodmeny" akcionárom.

Zatiaľ čo mnohí robotníci bojujú so stagnáciou svojich príjmov, bohatstvo superboháčov sa od roku 2009 zvýšilo v priemere o 11 percent ročne.

Bill Gates, najbohatší muž na svete, je pravidelným návštevníkom Davosu. Gates je príkladom človeka, ktorý svoje obrovské bohatstvo prenecháva na pomoc chudobným. Oxfam je ale presvedčený, že ani takáto "veľká filantropia" nerieši zásadný problém. "Ak sa miliardári rozhodnú dať svoje peniaze na charitu, je to dobrá vec. Ale nerovnosť je iná záležitosť. Nemôžete mať systém, v ktorom miliardári systematicky platia nižšie sadzby daní, než ich sekretárky alebo upratovačky," povedal Lawson.

Oxfam sa vo svojich výpočtoch opiera o údaje zo švajčiarskej banky Credit Suisse a Forbes. Medzi ôsmimi osobami menovanými v správe sú okrem Gatesa, zakladateľ Inditex Amancio Ortega, veteránsky investor Warren Buffett, mexický miliardár Carlos Slim, šéf Amazonu Jeff Bezoss, Mark Zuckerberg z Facebooku, Larry Ellison z Oracle a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg.