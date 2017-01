NATO je zastarané, EÚ sa rozpadne, Merkelová doplatí na utečencov, Brexit bol šikovný krok

Zdroj: BILD;BBC;E15

dnes 10:39

V rámci rozhovoru Trump uviedol, že:

- odchod Británie z EÚ bude pre ostrovné kráľovstvo úspechom. Rozhodnutie Británie odísť z EÚ považuje za veľmi šikovný krok. USA by mali čo najskôr začať rokovania o nastavení obchodných dohôd s Veľkou Britániou, ktoré budú dobré a výhodné pre obe strany. "Ľudia a štáty chcú svoju vlastnú identitu a Spojené kráľovstvo chce takisto svoju identitu. Nakoniec sa ukáže, že Brexit je veľká vec." Po Británii podľa Trumpa opustia EÚ ďalšie krajiny. Britskú premiérku Theresa Mayovú chce prezident pozvať do USA bezprostredne po nástupe do funkcie.

- EÚ je podľa Trumpa predovšetkým nástrojom nemeckej dominancie, ktorý vznikol s cieľom pokoriť USA v medzinárodnom obchode. Trump vyjadril pochybnosti o budúcej súdržnosti EÚ.

- NATO, ktorá je síce potrebná, ale zároveň veľmi zastaraná, finančne nefungujúca a neúčinná čo sa týka boja proti terorizmu. Podľa Trumpa iba 5 členov aliancie plní svoje finančné záväzky.

- nemeckej kancelárke Merkelovej výrazne uškodila utečenecká kríza.

- rozhodnutie Bushovej administratívy o začatí vojny v Iraku bolo najhorším v histórii USA.



- jeho synovec Jared Kushner má podľa neho prirodzený talent, ktorý podporí dosiahnutie dohody s Izraelom.

- sa rozhodne nechce vzdať svojho prístupu k sociálnym médiám.

- návštevníci USA budú do budúcnosti čeliť extrémnym bezpečnostným požiadavkám.

Ako nastupujúci americký prezident zatiaľ ponechá v platnosti sankcie proti Rusku, neskôr by ich ale mohol zrušiť, ak Moskva prejaví dostatok ústretovosti. Trump to naznačil v rozhovore pre denník The Wall Street Journal. Trump sa tiež vyjadril k perspektíve prípadnej zmluvy s Ruskom o obmedzení jadrových zbraní. Vyhlásil podľa The Times, že jadrové arzenály by mali byť "veľmi podstatne" obmedzené. Na dohodu o ich znížení, ktorú by uzavrel s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pristúpi výmenou za zrušenie amerických sankcií.

Ruská intervencia v Sýrii bola podľa Trumpa "veľmi zlá vec", ktorá viedla ku strašnej humanitárnej situácii. Británia by mala vetovať akúkoľvek novú rezolúciu BR OSN, ktorá bude kritická voči Izraelu, uviedol.



Tvrdý Brexit

Britská premiérka Theresa Mayová má v utorňajšom prejave o Brexite signalizovať odchod Británie z jednotného trhu a colnej únie bez privilegovaného vzťahu s Európskou úniou. Ako špekulujú britské médiá, Londýn podľa nich signalizuje, že ak Brusel obmedzí prístup Británie k svojmu trhu, poobzerá sa Spojené kráľovstvo inde.





Úrad britskej premiérky podľa stanice BBC oznámil, že Mayová v prejave vyzve na vytvorenie "skutočne globálnej Británie" viac otvorenej svetu. Britský minister financií Philip Hammond pre nemecký Welt am Sonntag povedal, že Británia je pripravená urobiť čokoľvek bude treba, aby ochránila svoju ekonomiku - vrátane toho, že sa odvráti od európskeho trhu.



"Ak Veľká Británia opustí EÚ bez zmluvy o prístupe k jednotnému trhu, potom prinajmenšom krátkodobo naša ekonomika utrpí. V takom prípade budeme musieť zmeniť hospodársky model," povedal minister.

Labouristický vodca Jeremy Corbyn podľa agentúry Reuters povedal, že Mayová je pripravená spustiť obchodnú vojnu, aby presadila svoje. Britské médiá z týchto vyhlásení usudzujú, že Mayová je rozhodnutá opustiť EÚ bez akejkoľvek formy privilegovaného partnerstva, čo je variant označovaný ako "tvrdý Brexit".

Britský minister pre Brexit David Davis pre Sunday Times povedal, že vládne stanovisko bude rešpektovať vôľu ľudu a bude trvať na tom, že krajina si musí udržať kontrolu nad prisťahovalectvom. Voľným pohybom osôb Európska únia podmieňuje existenciu bezcolného prístupu Británie k veľkému kontinentálnemu trhu s pol miliardou obyvateľov.

"Vrátime späť do našich rúk kontrolu nad našimi zákonmi a nad migráciou," uviedol Davis. "Budeme sa zároveň snažiť o zachovanie čo najširšieho trhu s EÚ pri ďalšom rozširovaní obchodných stykov s ostatným svetom," zdôraznil.

Počas utorkového prejavu Mayová vystúpi v Londýne pred publikom, v ktorom budú sedieť aj zahraniční diplomati a jej vlastný brexitový vyjednávací tím. Ako uviedol úrad premiérky, vo vyhlásení Mayová zdôrazní, že je potrebné, aby sa Briti, rozdelení výsledkom referenda, zjednotili okolo spoločných cieľov, ktorými je napríklad ochrana a posilňovanie práv zamestnancov.